İletişim Başkanı Altun'dan Fatih Altaylı ve Habertürk'e tepki: Dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor

Habertürk'ün algı operasyonlarıyla bilinen yazarı ve 28 Şubat sürecinde başlatılan 'cadı avı' sürecinin önde gelen isimlerinden olan Fatih Altaylı yalan ve algı içerikli yazılarını sürdürüyor.
BAYRAMLAŞMA GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
Altaylı bugün yazdığı "O görüntüyü yayına kim verdi" başlıklı yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma konuşmasındaki görüntüleri üzerinden operasyon çekmeye çalıştı.
ERDOĞAN'IN YAKIN ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI
"Cumhurbaşkanı, sözlerinin ortasında derin bir iç çekiyor ve gözlerini kapatıyor, uyuklar gibi oluyor ve bir an, sanki içi geçmişçesine susuyordu." ifadelerini kullandığı algı kokan yazısında "Görüntülerin yayınlaması gerçek anlamda bir rezalet" olduğunu idda ederek "Çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı'nı zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder." şeklinde dezenformasyon ve algı içerikli ifadeler kullandı.
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ
Altaylı ve Habertürk'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Altun,"Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Habertürk'ü kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
"DEZENFORMASYON VE YALAN HABERDEN BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYOR"
Altun Twitter üzerindne yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!"