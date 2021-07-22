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    • 22.07.2021 19:34
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    • 22.07.2021 20:09
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    İletişim Başkanı Altun'dan Fatih Altaylı ve Habertürk'e tepki: Dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor

    28 Şubat sürecinde başlatılan 'cadı avı' sürecinin önde gelen isimlerinden olan Habertürk Yazarı Fatih Altaylı yalan ve algı içerikli yazılarını sürdürüyor. Son olarak Başkan Erdoğan'ın AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma konuşmasındaki görüntüleri üzerinden operasyon çekmeye çalışan Altaylı ve Habertürk'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Altun,"Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Habertürk'ü kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Habertürk'ün yalanları bitmiyor!

    Habertürk'ün algı operasyonlarıyla bilinen yazarı ve 28 Şubat sürecinde başlatılan 'cadı avı' sürecinin önde gelen isimlerinden olan Fatih Altaylı yalan ve algı içerikli yazılarını sürdürüyor.

    BAYRAMLAŞMA GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
    Altaylı bugün yazdığı "O görüntüyü yayına kim verdi" başlıklı yazısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma konuşmasındaki görüntüleri üzerinden operasyon çekmeye çalıştı.

    ERDOĞAN'IN YAKIN ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI
    "Cumhurbaşkanı, sözlerinin ortasında derin bir iç çekiyor ve gözlerini kapatıyor, uyuklar gibi oluyor ve bir an, sanki içi geçmişçesine susuyordu."     ifadelerini kullandığı algı kokan yazısında "Görüntülerin yayınlaması gerçek anlamda bir rezalet" olduğunu idda ederek "Çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı'nı zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder." şeklinde dezenformasyon ve algı içerikli ifadeler kullandı.

    İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TEPKİ
    Altaylı ve Habertürk'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Altun,"Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Habertürk'ü kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

    "DEZENFORMASYON VE YALAN HABERDEN BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYOR"
    Altun Twitter üzerindne yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. HABERTÜRKÜ KINIYORUZ!"

        HABERTÜRK'E TEPKİ YAĞDI
        Skandalın ardından Altaylı'ya ve Habertürk'e tepki yapdı. 'HABERTÜRKÜ KINIYORUZ' etiketi Twitter gündeminde üst sıralara yükseldi.

        İşte o tepkilerden bazıları;

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        Haberler Güncel İletişim Başkanı Altun'dan Fatih Altaylı ve Habertürk'e tepki: Dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor