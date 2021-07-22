İletişim Başkanı Altun'dan Fatih Altaylı ve Habertürk'e tepki: Dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor

ERDOĞAN'IN YAKIN ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI

"Cumhurbaşkanı, sözlerinin ortasında derin bir iç çekiyor ve gözlerini kapatıyor, uyuklar gibi oluyor ve bir an, sanki içi geçmişçesine susuyordu." ifadelerini kullandığı algı kokan yazısında "Görüntülerin yayınlaması gerçek anlamda bir rezalet" olduğunu idda ederek "Çok yakınında birilerinin Cumhurbaşkanı'nı zor duruma düşürmek istediğine, zayıf göstermeye çalıştığına işaret eder." şeklinde dezenformasyon ve algı içerikli ifadeler kullandı.