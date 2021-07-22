Son dakika: 10-16 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayılarını duyurdu.
10- 16 Temmuz tarihlerinde illere göre koronavirüs kaynaklı vaka sayıları belli oldu.
AŞI ÇAĞRISI
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" ifadelerini kullandı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.