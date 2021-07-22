Son dakika: 10-16 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı







AŞI ÇAĞRISI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" ifadelerini kullandı.