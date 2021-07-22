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    • 22.07.2021 20:02
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    Son dakika: 10-16 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Tabloyu değerlendiren Koca, "Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" dedi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne? Hangi illerde artış var? İşte merak edilen tüm detaylar...

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişide görülen vaka sayılarını duyurdu.


    10- 16 Temmuz tarihlerinde illere göre koronavirüs kaynaklı vaka sayıları belli oldu.




    AŞI ÇAĞRISI
    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız" ifadelerini kullandı.




    İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.



        EN ÇOK VAKA SAYISI ARTAN İLLER
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışının görüldüğü illeri de açıkladı.



        Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın" dedi.

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