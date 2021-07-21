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    • 21.07.2021 14:26
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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarıyla bayramlaşmada önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferans yöntemiyle bayramlaşmada önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs'ta icra edilen programın önemli olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statüsünün tanınmasıdır." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferans yöntemiyle bayramlaşmada önemli açıklamalarda bulundu.


    Başkan Erdoğan'ın açıklamarından satır başları;

    Bazı alanlarda yetişmiş iş gücü adeta karaborsaya düşmüş durumda.

    Türkiye'nin potansiyelinden, büyüklüğünden habersiz tellalla sürekli tersini söylüyor. 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyoruz.

    Ülkemizde artık vesayeti diriltme hayalleri de ekonomi ve demokraside elde ettiğimiz kazanımları geriye götürme çabaları beyhudedir.

    Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Ek tedbirlere gerek kalmadan atlatacağız. Tüm bu gelişmeler istihdamı da olumlu yönde etkiliyor. Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımızla yoğun gayret içindeyiz.


    KIBRIS ZİYARETİ

    Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statüsünün tanınmasıdır.


    MASADAN RUMLAR KAÇTI
    1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine katliam dahil her türlü haksızlığı yapan bunlardı. Türkiye'nin gösterdiği iyi niyete rağmen aleyhimize çalışan Rumlardı. Masadan kaçan Rumlardı.

    Artık bizim için kuzey-güney Kıbrıs yoktur. Kıbrıs Türk Devleti'nin kısa zamanda geniş bir tanınırlığa kavuşması için her türlü gayreti göstereceğiz.


    TEŞKİLATA ÖNEMLİ UYARI
    Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma hakkından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Caddede, sokakta, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşlarımızın sevinçli günlerinde de acılı günlerinde de yanlarında yer alacağız. Yarın vatandaşlarımız sandıkta AK Partili olarak sizlerin yaptıklarını ya da yapmadıklarını sandığa yansıtacak. Sizlerin planlı, bilinçli çalışmalarınızla 24 saatin üzerine 24 saat daha ekleyerek bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum.

    Yalan ve iftiralara sabun köpüğü gibi sönüp gidiyor. Sahayı bütün gücümüzle kapatacağız.

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