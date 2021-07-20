FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 Temmuz'da gerekçeli kararı tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının delileri arasında Öksüz'ün görüntüleri de yer aldı.
Gerekçeli kararda yer verilen görüntü döküm belgesine göre Öksüz, 15 Temmuz gecesi Ankara'da terör estiren pilotların talimat aldığı 143. Filo Komutanlığının güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan Öksüz, 16 Temmuz sabahı saatler 11.02'yi gösterdiğinde sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmen Gazinosu'nun önünde görüldü.
Kısa bir süreliğine burada kalan Öksüz ve Oruç, daha sonra bir grup darbeci asker tarafından uğurlandı.
Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki son görüntülerine ilişkin "görüntü döküm belgesinde" şu tespitlere yer verildi:
"Öğretmen Gazinosu kapısının önünde büyük bir kalabalığın toplandığı, sivil kıyafetli olarak sanık Adil Öksüz'ün, elinde el çantası ve bir valizle kapı önündekilerle konuştuğu, sanık Nurettin Oruç'un elinde el çantasının bulunduğu, kapı önündeki kalabalık askeri grubun sivil imamları Öğretmen Gazinosu'ndan uğurladıkları, onların peşinde bir anda Öğretmen Gazinosu'nun boşaldığı anlaşılmaktadır."
Bu görüntüler, olay gecesi Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nde olmadığını iddia eden darbecileri bir kez daha yalanladı.