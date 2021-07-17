15 Temmuz ihanet planı 8 ay önce yapıldı! FETÖ'cü Salim Zeybek'ten flaş Adil Öksüz itirafı: O belge sahte

FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün başkanlığında yapılan Ankara'nın Çayyolu semtinde bulunan 3 katlı villa darbe planın yapıldığı karargah olarak kullanıldı. Söz konusu toplantılara TSK'dan sorumlu imamlar, örgütün askeri yapılanmasında yer alan sorumlu düzeydeki imamlar, asker ve sivil örgüt mensupları katıldı. Darbe hazırlık toplantıları Kasım 2015'te başlayarak, 2016'nın Temmuz ayına kadar devam etti.
Gerçekleştirilen hazırlık toplantılarında kara, hava, deniz ve jandarma olmak üzere her kuvvetten yönetici sanıklar kendi aralarında oluşturduğu çalışma grupları ayrı odalarda çalışmalar yaptı, ardından karargah olarak kullanılan villanın salonunda bir araya gelerek yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ortak toplantılarda darbe girişiminin detayları, eylemlerde görev alacak sanıkların görev ve sorumlulukları belirlendi. TSK imamı Adil Öksüz başkanlığında yapılan darbe plan toplantılarında, Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanının ele geçirilip Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülmeleri planlandı. Ayrıca, TSK içinde darbeye veya örgüte destek vermeyecek komutanlar ve personelin sivil imamlar vasıtasıyla tespit edilmesi, derdest edilmelerine karar verilen bu isimleri alıkoyacak darbeci sanıkların görevlendirilmelerinin yapılması, TSK birimlerinin karargahlarının ele geçirilmesi, kontrol edilmesi, emir komuta zincirinin ele geçirilmesi, stratejik askeri birliklerin ele geçirilip darbe girişimi kapsamında kullanılmasıyla ilgili olarak ayrıntılı planlamalar yapıldı.
CUMHURBAŞKANINA SUİKASTI İÇİN SAT PERSONELLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Darbe planının 9 Temmuz 2016'da hazır hale gelmesinin ardından, toplantılara katılan yönetici sanıklar, plana göre görevlerin tebliğ ve darbe hazırlıkları kapsamında kendilerinin sorumlu olduğu kuvvetlerle toplantılara başladı. Örgüt yöneticilerinden eski tuğamiral sanık Ömer Faruk Harmancık, Deniz kuvvetleri ile ilgili darbe girişimine yönelik planlama kapsamında görevlerin tebliğ ve hazırlıkların yapılması için İstanbul'a giderek sivil ve asker örgüt mensuplarının katıldığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili darbe girişiminde yapılacak faaliyetler, derdest edilecek komutanlar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da bulunduğu dönemlerde kaldığı Huber Köşkü'nde yapılacak Cumhurbaşkanına yönelik eylemle ilgili olarak SAT personeli sanıklarla görüşmeler yaptı. Eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, toplantıların ardından Şükrü Seymen ile toplantı yaparak Cumhurbaşkanına yönelik eylemle ilgili olarak görevlendirilecek Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli ile ilgili planlama yaptı.