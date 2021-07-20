BAYKAR'dan bayram müjdesi! Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin görüntüleri ilk kez paylaşıldı!

Türkiye'nin yerli savaş uçağı MMU hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Muharip İnsansız Uçak Sistem''nin ilk görüntüleri paylaşıldı.
Twitter'dan yapılan açıklamada "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz" denildi.
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.— BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 20, 2021
Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz.#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/pHi2uprOrV
2023 YILINDA İLK UÇUŞUNU YAPACAK
Baykar Savunma'nın AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'ndan (TİHA) sonraki projesi olan Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin, 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor.