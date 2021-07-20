BAYKAR'dan bayram müjdesi! Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin görüntüleri ilk kez paylaşıldı!

MİUS'ta Ivchenko-Progress tarafından tasarlanan ve MotorSich tarafından üretilen AI-25TLT Turbofan Motoru kullanılacak.

Ukrayna, 2021 yılından 2030 yılına kadar AKINCI TİHA için AI-450 Turboprop Motoru ve MİUS için AI-25TLT Turbofan Motoru tedarik edecek. 10 yıllık süreçte Ukrayna'nın Baykar'a toplam değeri 600 milyon doları aşan 500'den fazla motor ihraç etmesi bekleniyor.

Türkiye ve Ukrayna, Ağustos 2019 tarihinde Türkiye merkezli Black Sea Shield adında yeni bir firma kurmuştu. Şirketin hisselerinin %51'e Baykar'a, %49'u ise Ukrayna'nın Savunma Sanayii Başkanlığı olan Ukrspetsexport'a ait. Black Sea Shield'ın Ukrayna tasarımı motorları Türkiye'de ortak olarak üretmesi bekleniyor. Motorların fikri mülkiyet hakları da Türkiye'de olacak.