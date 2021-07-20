Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye gitti

Başkan Recep Erdoğan, KKTC'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Bahçesi inşa edileceğini anlattı.

"Kıbrıs davasının sahibi, yavru vatanıyla, anavatanıyla, büyük Türk milletinin tamamıdır" açıklamasını yaptı.

Lefkoşa'da Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti:

KIBRIS davası büyük bir davadır. Bu dava, 1974'te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır.

KIBRIS davasının sahibi, yavru vatanıyla, anavatanıyla, büyük Türk milletinin tamamıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimiz, gazilerimizdir.

KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir. Kimi gafillerin zehirli ayrılık oklarını Kıbrıs Türk halkının kalbine saplamasına fırsat vermeyeceğiz. Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.

ADA'da iki ayrı devlet iki ayrı halk vardır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye desteğimiz tamdır. Taviz vermeyiz, veremeyiz.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir binası külliyesi var veya parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina İngilizler'e ait gecekondu.

ŞİMDİ KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. İstiyoruz ki bir Millet Bahçesi de yapalım.

TÜRKEŞ'İN EVİNE ZİYARET



Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile birlikte Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.

Ziyarete TBMM Başkanı Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı.

TÜRK BAYRAĞI, KULAÇLARLA KKTC'DE



Türk yüzme takımı, dün Türk Bayrağı'nı taşımak üzere Mersin Anamur'dan Kıbrıs'a yüzmeye başladı. Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen'in de bulunduğu milli yüzücüler 30-35 saat kulaç atarak bugün KKTC'ye çıkacak. Ve Türk Bayrağı'nı Yavru Vatan'a ulaştıracak...