SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs ziyareti öncesi önemli açıklamalar





KABİL HAVALİMANI GÜVENLİĞİ

Taliban'ın açıklamalarında "Türkiye'yi istemiyoruz" gibi bir ifade yok. Kendilerine göre bazı açıklamalar yapıyorlar. Ve bize yönelik bazı yaklaşımları var. Bu adımları atarken bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var.

Bu planlarımızın gereğini yerine getiriyoruz. Gerek dışişleri nezdinde gerek şahsım olarak bu adımları atıp ne gibi görüşmeler yapacağız bunlarla nereye ulaşacağız. Bunun gayreti içerisindeyiz.

Burada Taliban'ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz buradan Taliban'a sesleniyoruz. Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Bir an önce böylece Afganistan'da barışın egemen olduğunu göstermemiz lazım



MASKE ÇAĞRISI

Maske ve mesafe kuralından taviz verilmesi doğru değil





Öncelikle benim burada sizler vasıtasıyla tüm halkıma seslenmem şudur: Maske-mesafe kuralı devam etmeli. Taviz verilmesi doğru değil. Yine de dükkanlar açılsın, çalışmalar başlasın dendi. E biz de bunları kaale aldık, açılması noktasında adımı attık. Attık da noldu? Hemen rakamlar yükselmeye başladı. Dün, evvelsi gün vefat sayılarında düşüş oldu, dün itibariyle vefat sayıları da ciddi manada arttı. 77'ye falan çıktı yanılmıyorsam. Rakam 7 binleri falan tekrar yakaladı. Bu bizim için bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor.

Toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle mesafe ve maske kuralına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşının önünü açmış bulunuyoruz. Aşı olmayanlar aşısını muhakkak yaptırmalı. Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle aşıda ihtiyaç veya dışardan gelir mi gelmez böyle bir sıkıntıya girmeden inşallah bunu da çözmüş olacağız. Olumsuz propagandalara kanmadan aşımızı da yaptırmalıyız. O bizim önemli bir teminattır.