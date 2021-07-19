SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'a gidişi öncesi önemli açıklamalarda bulunudu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
20 Temmuz törenlerine katılmak üzere az sonra Lefkoşa'ya hareket edeceğiz. Ada'daki kardeşlerimizle birlikte çifte bayram yaşayacağız.
Harekatla Rumlar'ın Kıbrıs Türklerine 1963'ten sonra yoğunlaşan mezalimi sona erdirmiştir.
Lefkoşa'da bugün ayrıca Meclis'te tertiplenecek özel oturuma katılarak bir hitap gerçekleştireceğim. Ersin Tatar'la farklı alanlardaki projelerin açılışını gerçekleştireceğim.
Kıbrıs Türkü yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor.
Sayın Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsattır. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu göstermiştir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı gelecek arzu ede taraflara tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum.
KKTC her türlü zorluğa rağmen kendi ayakları üzerinde duran bir devlettir. Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi de Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir.
MÜJDEYİ BUGÜN AÇIKLAYACAĞIM
Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağım konuşmada inşallah bu müjdeyi oraya açıklayacağım. Burada açıklarsam Kıbrıs Parlamentosu'ndaki konuşmam boşa geçer.
'KOSOVA'NIN TANINMASI KONUSUNDA MÜŞTEREK ÇALIŞMA YÜRÜTELİM'
Başta Azerbaycan olmak üzere değişik ülkelerle temasların üst düzey kurulması gayretimizdir. Bunları devam ettireceğiz. Benzer çalışmaları nerede mağdur, mazlum varsa yapıyoruz. Kosova için... Şu anda 114 olan sayı daha da arttıralım istiyoruz. Bu yıl BM Genel Kurulu'nda Biden ile orada yapacağım görüşmede bu konuları ele alacağız. Kosova'nın tanınması konusunda müşterek çalışma yürütelim. Bunu kendilerine teklif edeceğim.
YUNANİSTAN'IN GERİLİMİ ARTTIRICI AÇIKLAMALARI
Savunma Bakanım öyle bir haber çıktı ama gerçekle alakası yok diyor. Öyle bir yanlışın içine girmeleri onları zora sokar. Gereği neyse anında gereğini yaparız. Cenevre'deki toplantılarda Ersin Bey'in de dediği gibi eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz. 40-50 senemizi onların söyledikleri ile geçirdik, netice alamadık. O devir bitti, kapandı. Azınlık felsefesini de kabul etmiyoruz. Öyle bir şey yok