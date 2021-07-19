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    • 19.07.2021 14:06
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs ziyareti öncesi önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'a gidişi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, KKTC'de verilecek müjdeyi hatırlatarak, "Ada'daki kardeşlerimizle çifte bayram yaşayacağız. Müjdemi Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'ndaki konuşmamda açıklayacağım." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'a gidişi öncesi önemli açıklamalarda bulunudu.



    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    20 Temmuz törenlerine katılmak üzere az sonra Lefkoşa'ya hareket edeceğiz. Ada'daki kardeşlerimizle birlikte çifte bayram yaşayacağız.

    Harekatla Rumlar'ın Kıbrıs Türklerine 1963'ten sonra yoğunlaşan mezalimi sona erdirmiştir.

    Lefkoşa'da bugün ayrıca Meclis'te tertiplenecek özel oturuma katılarak bir hitap gerçekleştireceğim. Ersin Tatar'la farklı alanlardaki projelerin açılışını gerçekleştireceğim.

    Kıbrıs Türkü yarım asırdan fazla süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor.

    Sayın Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneri tarihi bir fırsattır. Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu göstermiştir. Kıbrıs'ta adil ve kalıcı gelecek arzu ede taraflara tarihi fırsatı değerlendirmeleri yönündeki çağrımı tekrarlıyorum.

    KKTC her türlü zorluğa rağmen kendi ayakları üzerinde duran bir devlettir. Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi de Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir.


    MÜJDEYİ BUGÜN AÇIKLAYACAĞIM

    Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağım konuşmada inşallah bu müjdeyi oraya açıklayacağım. Burada açıklarsam Kıbrıs Parlamentosu'ndaki konuşmam boşa geçer.

    'KOSOVA'NIN TANINMASI KONUSUNDA MÜŞTEREK ÇALIŞMA YÜRÜTELİM'
    Başta Azerbaycan olmak üzere değişik ülkelerle temasların üst düzey kurulması gayretimizdir. Bunları devam ettireceğiz. Benzer çalışmaları nerede mağdur, mazlum varsa yapıyoruz. Kosova için... Şu anda 114 olan sayı daha da arttıralım istiyoruz. Bu yıl BM Genel Kurulu'nda Biden ile orada yapacağım görüşmede bu konuları ele alacağız. Kosova'nın tanınması konusunda müşterek çalışma yürütelim. Bunu kendilerine teklif edeceğim.




    YUNANİSTAN'IN GERİLİMİ ARTTIRICI AÇIKLAMALARI
    Savunma Bakanım öyle bir haber çıktı ama gerçekle alakası yok diyor. Öyle bir yanlışın içine girmeleri onları zora sokar. Gereği neyse anında gereğini yaparız. Cenevre'deki toplantılarda Ersin Bey'in de dediği gibi eşit, egemen iki devletli çözümden bahsediyoruz. 40-50 senemizi onların söyledikleri ile geçirdik, netice alamadık. O devir bitti, kapandı. Azınlık felsefesini de kabul etmiyoruz. Öyle bir şey yok


        ADALET DİVANI'NIN BAŞÖRTÜ KARARI
        Adalet Divanı'nın ismini değiştirmesi lazım. Adalet Divanı olduklarını ispat edebilmeleri için önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz. Bu lafı kipa takanlar için de söylesinler.



        KABİL HAVALİMANI GÜVENLİĞİ
        Taliban'ın açıklamalarında "Türkiye'yi istemiyoruz" gibi bir ifade yok. Kendilerine göre bazı açıklamalar yapıyorlar. Ve bize yönelik bazı yaklaşımları var. Bu adımları atarken bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var.

        Bu planlarımızın gereğini yerine getiriyoruz. Gerek dışişleri nezdinde gerek şahsım olarak bu adımları atıp ne gibi görüşmeler yapacağız bunlarla nereye ulaşacağız. Bunun gayreti içerisindeyiz.

        Burada Taliban'ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz buradan Taliban'a sesleniyoruz. Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Bir an önce böylece Afganistan'da barışın egemen olduğunu göstermemiz lazım


        MASKE ÇAĞRISI

        Maske ve mesafe kuralından taviz verilmesi doğru değil



        Öncelikle benim burada sizler vasıtasıyla tüm halkıma seslenmem şudur: Maske-mesafe kuralı devam etmeli. Taviz verilmesi doğru değil. Yine de dükkanlar açılsın, çalışmalar başlasın dendi. E biz de bunları kaale aldık, açılması noktasında adımı attık. Attık da noldu? Hemen rakamlar yükselmeye başladı. Dün, evvelsi gün vefat sayılarında düşüş oldu, dün itibariyle vefat sayıları da ciddi manada arttı. 77'ye falan çıktı yanılmıyorsam. Rakam 7 binleri falan tekrar yakaladı. Bu bizim için bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor.

        Toplu bulunduğumuz mekanlarda kesinlikle mesafe ve maske kuralına çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşının önünü açmış bulunuyoruz. Aşı olmayanlar aşısını muhakkak yaptırmalı. Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle aşıda ihtiyaç veya dışardan gelir mi gelmez böyle bir sıkıntıya girmeden inşallah bunu da çözmüş olacağız. Olumsuz propagandalara kanmadan aşımızı da yaptırmalıyız. O bizim önemli bir teminattır.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs ziyareti öncesi önemli açıklamalar