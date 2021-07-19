KKTC'de tarihi anlar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Oğuzhan Asiltürk ve Devlet Bahçeli de eşlik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'TC TUR' isimli uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti. Başkan Erdoğan ile birlikte Kabine üyelerinin yanı sıra Kıbrıs Barış Harekatı döneminin İçişleri Bakanı olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kıbrıs'a gitti. İşte Başkan Erdoğan'ın KKTC çıkarmasından objektiflere yansıyanlar...
19.07.2021 17:54
- Son Güncelleme: 19.07.2021 18:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
Özel uçakla yerel saatle 15.40'da Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
Başkan Erdoğan'a, Ercan Havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş ile KKTC'de bulunan yabancılar sevgi gösterisinde bulundu.