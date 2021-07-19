Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kurban Bayramı mesajı: Ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kurban Bayramına ilişkin paylaşımda bulundu.



Koca, yaptığı paylaşımda "Yeri geldi tarlalara gittik. Köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonun üzerinde. Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum" notunu ekledi.



İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

Yeri geldi tarlalara gittik. Köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonun üzerinde. Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum. pic.twitter.com/RKzH0H3NNG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2021