Son dakika: Başakşehir'de çatı katında yangın!

İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Mahsur kalanların bir kısmı vatandaşlar tarafından kurtarılırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları da tahliye etti. Alevlerin yükseldiği çatıya müdahale eden ekipler bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Dumandan etkilenen 2 kişi de ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.