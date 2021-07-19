Kurban eti nasıl pay edilmelidir? Diyanet'e göre kurban eti kaç kişiye dağıtılır? 7 kişiye dağıtılır mı?

Kurban eti kaç pay edilmeli? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı bu sene 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Bu bağlamda kurban eti kaç pay dağıtılır Diyanet açıklaması vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sözlükte yaklaşma ve Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmayı ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Peki, Kurban eti nasıl dağıtılır pay edilir? Diyanet'e göre kurban eti kaç kişiye dağıtılır? İşte detaylar!
DİYANET AÇIKLAMASI: KURBAN ETİ KAÇ PAY DAĞITILIR?
Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).
1-Üçte biri kurban kesemeyen fakir fukaraya sadaka olarak verilir.
2-Üçte biriyle evine gelen akraba ve dostlarına ikram yapılmak üzere eve ayrılır.
3-Geriye kalan üçte birini ise, evdeki çoluk çocuğuna yiyecek ve nafaka olarak ayrılabilir.
Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).
Kurban sırf Allah rızâsını kazanmak için kesildiğinden etinin satılması câiz olmadığı gibi derisi, yünü, bağırsakları, kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da sahibine gelir temin etmek amacıyla para ile satılması câiz değildir.
KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?
Kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmesi insan sağlığı açısından sorunlara yol açar. Kurban Bayramı yaklaşırken herkesin kafasında sağlıklı et tüketimi nasıl olmalı soruları var.
Kesimden hemen sonra dinlendirilmeden buzdolabına konan etler bakteri üretimine yol açar. Uzmanların görüşüne göre kurban kesiminden sonra maksimum 5 saat serin bir yerde sıcaklığının geçmesi beklenir.
– Kurbanlık kesildikten hemen sonra serin bir yerde temiz kaplar içinde maksimum 5 saat muhafaza edin. Daha sonra parçalama işlemi gerçekleştirin.
-Eti parçalara ayırmadan önce ellerinizin temizliğinden emin olun. Etleri keseceğiniz tahtayı, bıçağı ve etleri koyacağınız kapları 1 gece önceden kaynar suda yıkayın.
-Sakatatları ve etleri mutlaka ayrı kaplara koyun.
-Etler buzdolabında maksimum 5 gün saklanabilir. Süre uzadıkça etin rengi koyulaşmaya başlar. Renginin koyulaşması tek başına etin bozulduğu anlamına gelmez. Bunun yanında ette koku ve doku değişiklikleri etin bozulmaya başladığını gösterir.
-Dondurulan kurban etini daha hızlı çözülmesi için sıcak suya koymayın. Bu ette oluşacak bakteri hızını ve miktarını arttırır.
-Dondurulan et çözüldükten sonra tekrar tekrar dondurmayın. Mümkünse çözülen eti aynı gün tüketin. Bunun için hazırladığınız paketlerin küçük porsiyonlarda olmasına özen gösterin bu tüketim açısından size kolaylık sağlar.