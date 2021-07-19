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    • 19.07.2021 14:21
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    Arefe ve bayram günü mezarlıkta hangi dualar okunur? Kabir ziyaretinde okunacak dualar!

    Müslüman alemi tarafından 'Arefe günü ve bayramda mezarlıkta hangi dualar okunur?' Sorusu merak edilip araştırılıyor. Diyanet'e göre mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Arefe ve Kurban Bayramı sürecinde yakınlarını kaybetmiş kişiler mezar ziyaretlerinde bulunuyor. Bu bağlamda, mezarlıkta okunacak dualar hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Kabir ziyaretinde hangi dualar okunur? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Arefe ve bayram günü mezarlıkta okunacak dualar!

    Bu sene Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Arefe ve bayram sürecinde yakınlarını kaybetmiş kişiler kabir ziyaretinde bulunuyor. Bu bağlamda, mezarlıkta okunacak dualar araştırılmaya başlandı. Kabir ziyaretinin dinimiz açısından önemi büyüktür. Hz. Peygamber (s.a.s.), geceleri Baki' kabristanına gelir ve "Müminler yurdunun sakinleri, sizlere selam olsun. İnşaallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah'tan afiyet dilerim; Allah'ım, Baki' kabristanında bulunanları bağışla." (Müslim, Cenâiz, 102) diye dua ederlerdi. Kabir ziyaretinde bulunan kişinin ölü için dua etmesi ve Kur'an okuyarak sevabını orada bulunanların ruhlarına bağışlaması uygun olur. Peki, Arefe günü ve bayramda mezarlıkta hangi dualar okunur? İşte detaylar!

    KABİR ZİYARETİNİN ADABI NEDİR?

    Mezarlıkların ziyaret edilmesi, bu vesileyle ölümün hatırlanması ve orada yatanlardan ibret alınması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır.
    Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), geceleri Baki' kabristanına gelir ve "Müminler yurdunun sakinleri, sizlere selam olsun. İnşaallah biz de size katılacağız. Bizler ve sizler için Allah'tan afiyet dilerim; Allah'ım, Baki' kabristanında bulunanları bağışla." (Müslim, Cenâiz, 102) diye dua ederlerdi. Kabir ziyaretinde bulunan kişinin ölü için dua etmesi ve Kur'an okuyarak sevabını orada bulunanların ruhlarına bağışlaması uygun olur.

    Ancak, kabir ve türbe ziyaretlerinde İslam'ın özüne ve tevhid anlayışına ters düşen, itikâdî bakımdan da zararlı olan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin parmaklık ve taşlarını öpmek, onlara sarılıp ağlamak İslam ile bağdaşmaz. Türbelerde yatan kişileri beşer üstü varlıklar olarak görmek; bu zatların duaları kabul ettiğine, ilâhi kudretlerinin olduğuna inanmak doğru olmadığı gibi, bir kısım ihtiyaç ve dilekleri onlara arz etmek, kendilerinden medet ummak, bu ziyaretleri dinî bir vecibe gibi telakki etmek; bez bağlamak, mum yakmak, kurban kesmek, şeker vb. yiyecek maddeleri dağıtarak onlardan yardım dilemek gibi davranışlarda bulunmak da, tevhid dini olan İslam'la bağdaşmaz. Ölen kişilerden medet ummak ve onlardan bazı şeyler beklemek iman açısından tehlikeli bir davranıştır.

        AREFE GÜNÜ KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR

        Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selâm verilir.

        Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)

        Kabir ziyaretinde, Bekara süresinin başı ve sonu,Yasîn-i şerif süresi,Tebâreke,Tekâsür, ihlâs-ı şerif ve Fâtiha ya da bilinen sûreler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.

        Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor ki, "Bir müminin kabrini ziyâret ederken, Allahümme innî es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü'azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref' olur(kaldırılır)"

        Kabir ziyareti yapan bir kimse, ayakta, Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü'minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn der ise sonrasında ise, Besmele ile onbir İhlâs ve bir Fâtiha okur. Ardından, Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü'minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî, duâsını okumalıdır.
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        Haberler Güncel Arefe ve bayram günü mezarlıkta hangi dualar okunur? Kabir ziyaretinde okunacak dualar!