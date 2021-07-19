Kurban duası Arapça Türkçe okunuşu! 2021 Kurban kesimi duası! Kurban keserken nasıl niyet edilir?

Kurban duası Arapça Türkçe okunuşu 2021! Kurban kesimi duası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, kurban keserken okuyabilecekleri dualar ve niyetler hakkında bilgi edinmek istiyor. Kurban keserken okumanız gereken bazı dualar bulunuyor. Kurbanı hayvan kesim yerine incitilmeden götürmeniz, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.
KURBAN DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU!
Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:
"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim."
(En'âm, 6/162-163)
"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)
Kurban sahibinin kesim esnasında orada hazır bulunması müstehaptır. Hayvan yere yatırılırken Kur'an'dan "Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a, O'nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim" (el-En'âm 6/79), "Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O'nun ortağı yoktur.
Bana böyle emrolundu ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim" (el-En'âm 6/162-163) meâllerindeki âyetleri okunur. "Ey Allahım, dostun İbrâhim'den ve habibin Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur" şeklinde veya benzer tarzda dua eder. Daha sonra da tekbir ve tehlîl getirir.