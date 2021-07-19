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    • 19.07.2021 09:53
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    Kurban duası Arapça Türkçe okunuşu! 2021 Kurban kesimi duası! Kurban keserken nasıl niyet edilir?

    Kurban kesimi duası 2021! Kurban duası Arapça Türkçe okunuşu! Kurban keserken nasıl niyet edilir? 2021 Kurban Bayramı’nda kurbanlarını kesecek ve ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, Kurban Duası okunuşu hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Kurban kesimi duasını öğrenerek, kurban kesmeden önce yapabileceğiniz ibadetler hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte; Arapça Türkçe Kurban duası okunuşu!

    takvim.com.tr
    Kurban duası Arapça Türkçe okunuşu! 2021 Kurban kesimi duası! Kurban keserken nasıl niyet edilir?

    Kurban duası Arapça Türkçe okunuşu 2021! Kurban kesimi duası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar, kurban keserken okuyabilecekleri dualar ve niyetler hakkında bilgi edinmek istiyor. Kurban keserken okumanız gereken bazı dualar bulunuyor. Kurbanı hayvan kesim yerine incitilmeden götürmeniz, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.

    KURBAN DUASI ARAPÇA TÜRKÇE OKUNUŞU!

    Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:

    "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim."

    (En'âm, 6/162-163)

    "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

    Kurban sahibinin kesim esnasında orada hazır bulunması müstehaptır. Hayvan yere yatırılırken Kur'an'dan "Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a, O'nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim" (el-En'âm 6/79), "Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O'nun ortağı yoktur.

    Bana böyle emrolundu ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim" (el-En'âm 6/162-163) meâllerindeki âyetleri okunur. "Ey Allahım, dostun İbrâhim'den ve habibin Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur" şeklinde veya benzer tarzda dua eder. Daha sonra da tekbir ve tehlîl getirir.

        KURBAN NASIL KESİLİR?

        Diğer gayelerle yapılan kesimlerde olduğu gibi kurbanlık hayvanın kesiminde de bazı kurallara uymak gerekir. Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır. Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir. Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve Hristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü Ehl-i kitabın kestiği yenir.

        Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır. Sağ eliyle tuttuğu bıçakla hayvanı keserken "Bismillâhi Allahü ekber" der. Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder. Kurban kesen kimse kesim esnasında Allah'ın adını anmayı (besmele) kasten terk ederse, Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez.

        Kurban kesmenin rüknü, kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır. Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise ayakta sol ön ayağı bağlanarak göğsünün hemen üzerinden (nahr) kesilir. Kesim işlemi boğazın iki tarafındaki şah damarları, yemek ve nefes borusu kesilerek yapılır ve hayvanın kanının iyice akmasını temin için bir süre beklenilir. Hayvana acı vermemek için önce şoka sokmak (bayıltmak), sonra kesmek câizdir; çünkü şoka giren hayvan ölmez, hayatı devam eder, ancak kesilince kanı akar ve ölür.
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        Haberler Güncel Kurban duası Arapça Türkçe okunuşu! 2021 Kurban kesimi duası! Kurban keserken nasıl niyet edilir?