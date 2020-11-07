Tüm Türkiye dikkat! Muhalefet gerçek yüzünü çekinmeden göstermeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından kutlama mesajı paylaşarak ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ile ABD'nin ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'i tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU BIDEN'I ISRARLA ARIYOR!
Sisyasi kulislerden gelen bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Joe Biden'in danışmanının asistanı ile görüşmek için telefon üstüne telefon açtı.
BIDEN, FETÖ'CÜ 15 TEMMUZ KANLI DARBESİNE "OYUN" DEMİŞTİ
15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 24 Ağustos'ta Ankara'ya gelen Joe Biden, "Biz o gece olaylar olurken gerçek olup olmadığını, yaşananların internet oyunu olup olmadığını, ciddi olup olmadığını anlayamadık" sözlerini sarf etmişti.
MUHALEFET FİGÜRLERİ TEPKİ GÖSTERMEK BİR TARAFA SUSKUN KALIP BIDEN'I SIVAMIŞTI
Joe Biden, 2020'nin başında Türkiye'deki CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi gibi partiler için "Erdoğan'ı yenmek için muhalefeti desteklemeliyiz" sözleriyle gündemi sarsmıştı.
Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlerine muhalefet ise suskun kalmış herhangi bir tepki gösterememişti.
"PKK İÇİN ERDOĞAN'A BOYUN EĞMEM"
"Yapacağım en son şey, ona (Erdoğan'a) Kürtler (PKK) konusunda boyun eğmek olurdu" şeklinde ifadeler kullanan Joe Biden, diğer taraftan Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edecekleriyle ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.
Joe Biden, 2020 Ocak'ta yaptığı alçakça konuşmasında bakın neler söylemiş:
"MUHALİF LİDERLERİ DESTEKLEDİĞİMİZİ AÇIKÇA GÖSTERMEMİZ LAZIM",
"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu.
"ERDOĞAN BEDEL ÖDEMELİ"
Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli.
ERDOĞAN'I YENECEK DURUMA GELMELERİ İÇİN...
Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz.
Yapacağım en son şey, ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu. Kesinlikle en son şey. Ve onlara Kürtlerle ilgili olarak birkaç görüşmem oldu. O dönem henüz üzerlerine gitmiyorlardı.
Yani şunu göstermemiz lazım. Türkiye, Rusya'ya bağımlı olmayı istemek zorunda değil. Uzun bir zaman önce o elmadan bir ısırık aldılar. Ama şu ana kadar onlara davrandığımız şekilde davranmaya devam etmeyeceğimizi anlamak zorundalar. Yani çok endişeliyim. Hava üslerimiz ve onlara erişimimize dair de çok endişeliyim. Bence bölgedeki müttefiklerimizle bir araya gelerek, onun bölgedeki faaliyetlerini nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek bizim için son derece fazla iş olacak.
DOĞU AKDENİZ...
Özellikle Doğu Akdeniz'de petrolle ilgili faaliyetleri ve görüşülmesi uzun sürecek olan çok sayıda başka şey... Ama cevabım 'evet, endişeliyim."