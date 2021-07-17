Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.07.2021 09:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.07.2021 09:26
    ABONE OL

    Arefe günü namazı kaç rekat? Arefe namazı nasıl kılınır? 2 rekatlık arefe namazı kılınışı!

    Arefe günü namazı kaç rekat? Arefe namazı nasıl kılınır? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Mübarek arefe gününde vatandaşlar namazlarını kılıp ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Bu yıl 19 Temmuz Pazartesi tarihine denk gelen arefe gününde dualar edilecek, ibadetler edilecek ve namazlar kılınacak. Kurban Bayramı öncesi arefe günü için kılabileceğiniz namazları haberimizden öğrenebilirsiniz. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

    takvim.com.tr
    Arefe günü namazı kaç rekat? Arefe günü fazileti nedir?

    Arefe namazı nasıl kılınır? Arefe günü namazı kaç rekat? Müminler anlamlı arefe gününde namazlarını kılıp ibadetlerini yerine getirmek istiyor. 2021 Kurban Bayramı öncesi kılınacak arefe namazlarının nasıl kılınacağına ilişkin bilgiler haberimizde! Mübarek arefe gününde tövbe namazı, mahsus namaz gibi namazlar kılabilirsiniz. Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı.

    AREFE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

    TÖVBE NAMAZI

    İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

    2 REKATLIK AREFE GÜNÜ NAMAZI KILINIŞI

    1. REKAT

    -"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz

    -"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

    -Sübhaneke'yi okuruz

    -Euzü-besmele çekeriz

    -Fatiha Suresini okuruz

    -Kur'an'dan bir sure okuruz

    -Rüku'ya gideriz

    2. REKAT

    -Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

    -Besmele çekeriz

    -Fatiha Suresini okuruz

    -Kur'an'dan bir sure okuruz

    -Rüku'ya gideriz

    -Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

    -Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

    -"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

    -Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

        MAHSUS NAMAZ

        Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı.

        Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.

        AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

        Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

        1. İhlâs Suresi

        2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

        3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

        4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

        Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle, buyurmuştur:

        "Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Savaş gemileri, savaş uçakları ve mayın tarama uçakları aynı anda...
        Haberler Güncel Arefe günü namazı kaç rekat? Arefe namazı nasıl kılınır? 2 rekatlık arefe namazı kılınışı!