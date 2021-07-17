Arefe günü namazı kaç rekat? Arefe namazı nasıl kılınır? 2 rekatlık arefe namazı kılınışı!

Arefe namazı nasıl kılınır? Arefe günü namazı kaç rekat? Müminler anlamlı arefe gününde namazlarını kılıp ibadetlerini yerine getirmek istiyor. 2021 Kurban Bayramı öncesi kılınacak arefe namazlarının nasıl kılınacağına ilişkin bilgiler haberimizde! Mübarek arefe gününde tövbe namazı, mahsus namaz gibi namazlar kılabilirsiniz. Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı.
AREFE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?
TÖVBE NAMAZI
İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
2 REKATLIK AREFE GÜNÜ NAMAZI KILINIŞI
1. REKAT
-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz
-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
-Sübhaneke'yi okuruz
-Euzü-besmele çekeriz
-Fatiha Suresini okuruz
-Kur'an'dan bir sure okuruz
-Rüku'ya gideriz
2. REKAT
-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
-Besmele çekeriz
-Fatiha Suresini okuruz
-Kur'an'dan bir sure okuruz
-Rüku'ya gideriz
-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.