Arefe günü PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık?

Arefe günü PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı sorusu akıllardaki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaş yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bilindiği üzere 2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Arefe gününde açık olan yerleri merak edenler ise detayları araştırıyor. Peki, 19 Temmuz Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ PTT VE KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Kargolar 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacak. Ayrıca PTT şubeleri 09.00 ile 12.30 saatleri arasında çalışacak.

İşte açık olacak diğer yerler;