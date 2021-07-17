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    • 17.07.2021 13:07
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    Arefe günü PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık?

    Arefe gününde kargoların açık olup olmadığı yer alıyor. Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. İslam alemi için son derece önemli olan bayram 20 Temmuz Salı ile 23 Temmuz Cuma tarihleri arasında idrak edilecek ve vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirecek. Bu nedenle açık olan yerler merak ediliyor. Peki, arefe günü PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık? İşte merak edilenler...

    Arefe günü PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı?

    Arefe günü PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı sorusu akıllardaki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaş yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bilindiği üzere 2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Arefe gününde açık olan yerleri merak edenler ise detayları araştırıyor. Peki, 19 Temmuz Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

    AREFE GÜNÜ PTT VE KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    Kargolar 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacak. Ayrıca PTT şubeleri 09.00 ile 12.30 saatleri arasında çalışacak.

    İşte açık olacak diğer yerler;

    AREFE GÜNÜ BANKA VE NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

    Arefe günü yani 19 Temmuz Pazartesi gününde bankalar öğlene kadar açık olacak ve ardından resmi tatil başlayacak. Noterler ise aynı bankalar gibi öğlene kadar hizmet verecek.

    AREFE YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarım gün tatil olan arefe gününü (19 Temmuz Pazartesi 2021) idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ARİFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

        Arife, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arife günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.

        Peygamberimiz arife gününün faziletine ilişkin olarak "Arife gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arife günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

        Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, arefe günü yapılan duadır" şeklinde bir hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

        İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arefe günü duasını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir.

        ARİFE GÜNÜ YAPILAN İBADETLER

        Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır." şeklinde bir hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

        Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

        Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

            AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

            Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.
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            Haberler Güncel Arefe günü PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık?