Arefe günü PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık?

Arefe günü PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı sorusu akıllardaki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaş yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bilindiği üzere 2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Arefe gününde açık olan yerleri merak edenler ise detayları araştırıyor. Peki, 19 Temmuz Pazartesi kargolar saat kaça kadar açık? İşte detaylar...
AREFE GÜNÜ PTT VE KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Kargolar 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacak. Ayrıca PTT şubeleri 09.00 ile 12.30 saatleri arasında çalışacak.
İşte açık olacak diğer yerler;
AREFE GÜNÜ BANKA VE NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?
Arefe günü yani 19 Temmuz Pazartesi gününde bankalar öğlene kadar açık olacak ve ardından resmi tatil başlayacak. Noterler ise aynı bankalar gibi öğlene kadar hizmet verecek.
AREFE YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarım gün tatil olan arefe gününü (19 Temmuz Pazartesi 2021) idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.