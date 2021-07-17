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    • 17.07.2021 10:57
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    Arefe yarım gün mü, resmi tatil mi? 19 Temmuz Pazartesi arife günü tatil mi, devlet daireleri çalışıyor mu?

    Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam alemi için son derece önemli olan bayram 20 Temmuz Salı ile 23 Temmuz Cuma tarihleri arasında idrak edilecek ve vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirecek. Bu bağlamda arefe gününün yarım gün mü ya da tam gün mü tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Arefe yarım gün mü, resmi tatil mi? 19 Temmuz Pazartesi arife günü tatil mi, devlet daireleri çalışıyor mu? İşte merak edilen bilgiler...

    Arefe yarım gün mü, resmi tatil mi?

    Milyonlarca vatandaş yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bilndiği üzere 2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak edenler ise detayları araştırıyor. Peki, Arefe yarım gün mü, resmi tatil mi? 19 Temmuz Pazartesi arife günü tatil mi, devlet daireleri çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

    AREFE YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarım gün tatil olan arefe gününü (19 Temmuz Pazartesi 2021) idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

    İşte merak edilen detaylar;

    ARİFE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

    Arife, Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arife günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır.

    Peygamberimiz arife gününün faziletine ilişkin olarak "Arife gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arife günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, "Sıyâm", 196-197) nakledilmiştir.

    Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, arefe günü yapılan duadır" şeklinde bir hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

    İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz'in, "Duanın hayırlısı arife günü yapılan duadır." buyurarak Peygamberlerin arefe günü duasını şöyle okuduğunu haber verir: "Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü'l-hamdü ve hüve alâ küli şey'in kadir.

        ARİFE GÜNÜ YAPILAN İBADETLER

        Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır." şeklinde bir hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

        Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

        Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

        AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

        Peygamberimiz buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allah Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler cehennemden azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

        AREFE GÜNÜ OKUYABİLECEĞİNİZ DUALAR

        Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım.

        Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım!

        Ya Rabbi!

        Kıldığımız namazları, "Kurban Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amelimiz olan kurbanlarımızı", okuduğumuz Kur'anları, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım!

            Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz. Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur'an'la buluştur Allah'ım!

            Bize bahş eylediğin en büyük sermaye olan ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Allah'ım! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle.

            Onları cennetinle ve cemalinle müşerref eyle! Ailelerine sabır ve metanet ihsan eyle! Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici belalardan, sıkıntılardan, musibetlerden, kederlerden ve terörden bizleri muhafaza eyle!
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