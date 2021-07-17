Milyonlarca vatandaş yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Bilndiği üzere 2021 yılında Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak edenler ise detayları araştırıyor. Peki, Arefe yarım gün mü, resmi tatil mi? 19 Temmuz Pazartesi arife günü tatil mi, devlet daireleri çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

AREFE YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarım gün tatil olan arefe gününü (19 Temmuz Pazartesi 2021) idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte merak edilen detaylar;