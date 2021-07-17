Arefe Günü kabir ziyareti yapmak sevap mı, fazileti nedir? Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar hangileri?

Kur'ân'da "geçmiş insanlar" için duâ yapmak ve istiğfarda bulunmak mü'minlerin bir sıfatı olarak zikredilir: "Onlardan sonra gelenler: 'Rabbimiz! Bizi ve bizden önce îmanla geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla!...' derler."2

Yine bir hadis-i şerifte Resûlullah (asm), "İnsanoğlu öldüğünde ameli kesilir. Ancak üç şey müstesna: Sadaka-i câriye (akan, kesilmeyen sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine duâ eden sâlih bir evlât (geride bırakırsa amel defteri kapanmaz; bu hayır ve duânın sevabı gelmeye devam eder)"3 buyurmuştur.

AREFE GÜNÜ KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR

Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selâm verilir.

Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)

Kabir ziyaretinde, Bekara süresinin başı ve sonu,Yasîn-i şerif süresi,Tebâreke,Tekâsür, ihlâs-ı şerif ve Fâtiha ya da bilinen sûreler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.

Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor ki, "Bir müminin kabrini ziyâret ederken, Allahümme innî es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü'azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref' olur(kaldırılır)"

Kabir ziyareti yapan bir kimse, ayakta, Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü'minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn der ise sonrasında ise, Besmele ile onbir İhlâs ve bir Fâtiha okur. Ardından, Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü'minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî, duâsını okumalıdır.