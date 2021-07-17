Arefe Günü kabir ziyareti yapmak sevap mı, fazileti nedir? Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu yıl 19 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı arefesi için heyecanlı bekleyiş başladı ve ahirete intikal eden sevdiklerini, vatan uğruna canını feda eden şehitlerin kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için okunması gereken duaları haberimizde paylaştık
AREFE GÜNÜ KABİR ZİYARETİ YAPMANIN FAZİLETİ
Kabir ziyareti yaparak bizden önce gidenleri duâmızla hatırlamak sünnettir. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm), önceleri hurafelere zemin oluşturmasın diye kabir ziyaretini yasaklamışsa da, daha sonra, ölülere duâ edilmesi ve ölümden ibret alınması hikmetlerine binâen bu yasağı kaldırmış ve kabir ziyaretini teşvik etmiştir. Bizzat kendisi de kabir ziyaretlerinde bulunmuştur. Muhterem annesinin kabrini ziyaret ettiği, duâ ettiği ve hislenerek gözyaşları döktüğü çok vâkî olmuştur.
İbni Ebî Melike diyor: "Hz. Aişe'yi (ra) kabristandan dönerken gördüm.
"Nereden geliyorsun?" diye sorduğumda Hz. Aişe (ra): "Kardeşim Abdurrahman'ın kabrini ziyaretten dönüyorum" dedi.
"Resûlullah (asm) mezar ziyaretini menetmedi mi?" diye sorduğumda ise
mü'minlerin annesi (ra):
"Evet!" dedi, "Fakat sonradan bu yasağı kaldırdı."
Kabir ziyaretinin belli başlı bir zamanı yoktur. Kabirler her zaman ziyaret edilebilir ve oradaki ölmüş ehl-i imana dualar gönderilebilir. Ancak Cuma ve Arefe günleri daha faziletli olduğuna dair rivayetler vardır.
Resûlullah'ın (asm) beyanına göre, kabir ziyaretinde mühim maksatlar vardır.
Ebû Zerr'in (ra) rivayetinde Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: "Mezarları ziyaret et ki, âhireti hatırlayasın! Ölüleri yıka! Çünkü düşmüş bedenle uğraşmak insana öğüttür. Cenaze namazını kıl ki, kalbine hüzün getirsin. Hüzünlü insanlar Allah'ın himayesindedir."1