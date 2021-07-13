MİT yakalayıp Türkiye'ye getirmişti! FETÖ'nün beyin takımındaki Orhan İnandı'dan şok itiraflar!

MİT'in başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün beyin takımından Orta Asya Genel sorumlusu Orhan İnandı, Ankara Terörle Mücadele Şubesinden uzman polisler tarafından sorgulandı.
89 sayfa ifade veren İnandı, FETÖ'nün Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya'daki tüm faaliyetlerini detaylarıyla deşifre etti. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünü "hizmet hareketi" olarak adlandırdığını, başındaki elebaşı Fetullah Gülen'i ise "Fetullah Gülen hoca efendi" olarak tanımladığını öne süre İnandı, "1985 yılı itibari ile hizmet hareketi ile ilişkim, bağlantım vardır, bu yapıda bulunan kişilere görevler verdim" diyerek örgütsel tavır takındı.
Örgütle ilgili bütün bildiklerini paylaşmadığı tespit edilen İnandı, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 1988-1989 yıllarında Ankara Bahçelievler'deki öğrenci evinde sohbetlere katıldığını, katılanlar arasında Adil Öksüz'ün de bulunduğu, Adil Öksüz ile burada tanıştığını anlatan İnandı, Adil Öksüz ile 2004-2005-2006'lı yıllarda toplu programlarda karşılaşmış olabileceklerini belirtti.