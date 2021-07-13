MİT yakalayıp Türkiye'ye getirmişti! FETÖ'nün beyin takımındaki Orhan İnandı'dan şok itiraflar!

2016 ve 2017 yıllarında Sebat Eğitim Kurumlarının tamamında yüzde 12 öğrenci kaybı yaşadıklarını maddi olarak da 2 yıl içerisinde 4 milyon dolar maddi zarar verdiklerini iki okul sattıklarını anlatan İnandı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ya da sonrası tam olarak hatırlamadığı tarihte Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü, Sebat Eğitim Kurumlarının adını Sapat Eğitim Kurumları olarak değiştirerek Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yaptıklarını söyledi.

"YILDA 1 MİLYON 250 BİN DOLAR HİMMET TOPLANIYOR"

Sabah'ta yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kırgızistan'daki eğitim kurumlarındaki öğretmenlerden yıllık 250 bin dolar, Kırgızistan vatandaşı esnaflar ve iş adamları ile Kırgızistan Ülkesindeki Türk vatandaşlarından da 1 milyon dolar himmetin toplandığını anlatan İnandı, "15 Temmuz'da meydana gelen darbe girişimi sonrasında yaklaşık 350 aile, çocukları ile birlikte ortalama bin 500 kişi Kırgızistan ülkesi vize istemediği için Kırgızistan ülkesine yerleştiler. Kırgızistan ülkesine kaçan aileleri ilk etapta cemaate ait Grametey İlköğretim Okulu yurduna yerleştirerek ilerleyen süreçte de kalacak ev bulmalarını sağladık" dedi.