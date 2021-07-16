Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar

Seyahat kapsamında Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşme yapılacağını da belirten Erdoğan, heyetler arasında da görüşmelerin gerçekleştireceğini, böylece de bu seyahati verimli hale getireceklerini söyledi.

"ŞU AN İTİBARIYLA 2 KAYBIN DIŞINDA, 6 VEFATIMIZ VAR"

Bir gazetecinin, "Rize'de ve sonrasında Almanya'da sel felaketi yaşanıyor. Almanya'da çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Bir bilgi var mı ? Sayın Merkel ile yardımlaşma konusunda bir görüşmeniz oldu mu?" şeklindeki soruya Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"O konuda Almanya'dan böyle bir talep söz konusu değil. Ama felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında. Maalesef Rize'deki sel felaketinde de kendi ilçem de dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2 kaybın dışında, 6 vefatımız var. Üç bakanımız orada. Gerek Süleyman Bey, gerek Murat Kurum Bey, gerekse Adil Bey oradalar, sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Valimiz Kemal Bey ile irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışması var. Tüm iş makinalarıyla oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun diyorum."