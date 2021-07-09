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    • 09.07.2021 15:45
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    Son dakika: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'nın gözaltı süresi 2 gün uzatıldı

    Son dakika haberi... MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'nın gözaltı süresi 2 gün uzatıldı. Kararın ardından tekrar Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen İnandı'nın, 11 Temmuz Pazar günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    FETÖ'cü İnandı hakkında flaş karar

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri süren İnandı için ek gözaltı süresi talep etti.

    Bunun üzerine İnandı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Başsavcılığın talebini değerlendiren hakimlik, Orhan İnandı'nın gözaltı süresini 2 gün uzattı. Kararın ardından tekrar Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen İnandı'nın, 11 Temmuz Pazar günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'nın gözaltı süresi 2 gün uzatıldı