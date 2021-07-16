Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne operasyon: 9 tutuklu

Yapılan tespitler ve teşhislerde H.U, T.Y, B.Y. ve A.Ç'nin, şüpheli F.A'nın yanında silahlı adamları olarak eyleme iştirak ettikleri aktarılan yazıda, bu şahısların her birinin daha sonraki tarihlerde restoranın farklı yerlerdeki bayiliklerini kendi üzerlerine alarak örgüt adına işlettikleri belirtildi.

Sevk yazısında, şüpheli F.A'nın, restoranı oğlu E.A'ya ait olan bir firmaya aktardığı, bu firmanın da örgüt adına işletildiği belirtilerek, ayrıca E.A'nın şirket merkezinden söz konusu zincir restoran markası adı altında tüm işlemleri babası F.A. ile birlikte yönettiği vurgulandı.

"BEYOĞLU'NDAKİ RESTORANA KENDİ POS CİHAZLARINI KOYUP ZORLA İŞLETTİLER"

Restoran zincirinin bağlı olduğu şirketlerin farklı örgüt üyeleri arasında sürekli el değiştirdiği aktarılan yazıda, bunun sonucunda şirketin son olarak F.A'nın diğer oğlu olan M.E.A. üzerine geçirilmek suretiyle örgütsel anlamda tüm şüphelilerin birliktelik sağlayarak yağma eylemine örgüt kapsamında iştirak ettikleri kaydedildi.