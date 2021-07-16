İBB kurban eti yardım başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB kurban eti yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Vakfı ile ilgili bilgiler merak edilirken bir yandan da sofralarında et bulunmasını isteyen vatandaşlar İBB kurban eti yardımından faydalanmak istiyor. İşte tüm bilgiler...
İBB KURBAN ETİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daha önce kendi sistemlerinde kayıtlı binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa başvuruya gerek kalmadan kurban eti yardımında bulunacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal yardımlarda kaydı olmayan ve kurban eti yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle muhtarlıkları ile görüşebilirler. Kurban Eti almak isteyen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Mavi Masa ALO 153 Çağrı Merkezini arayabilir veya SEDEP İstanbul'a online başvuru ekranından başvuru yapabilir.
Kurban Bağış Kampanyası'na kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi geldi. Kampanyaya 12 günde 11.8 milyon bağış yapıldı.