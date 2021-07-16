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    • 16.07.2021 12:40
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    İBB kurban eti yardım başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB kurban eti yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?

    Vatandaşlar tarafından gündemde yoğun bir şekilde İBB kurban eti yardım başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 2021 Kurban Bayramı dolaısıyla İstanbul Vakfı tarafından et girmeyen evlere destek olmak amacıyla bağış kampanyası başlatıldı ve vatandaşlar detayları, bu destek nasıl yararlanılacağını merak eder oldu. 2021 İBB kurban eti yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İBB kurban eti yardım başvurusu nasıl yapılır?

    İBB kurban eti yardım başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB kurban eti yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Vakfı ile ilgili bilgiler merak edilirken bir yandan da sofralarında et bulunmasını isteyen vatandaşlar İBB kurban eti yardımından faydalanmak istiyor. İşte tüm bilgiler...

    İBB KURBAN ETİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) daha önce kendi sistemlerinde kayıtlı binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa başvuruya gerek kalmadan kurban eti yardımında bulunacak.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal yardımlarda kaydı olmayan ve kurban eti yardımı almak isteyen vatandaşlar öncelikle muhtarlıkları ile görüşebilirler. Kurban Eti almak isteyen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Mavi Masa ALO 153 Çağrı Merkezini arayabilir veya SEDEP İstanbul'a online başvuru ekranından başvuru yapabilir.

    Kurban Bağış Kampanyası'na kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi geldi. Kampanyaya 12 günde 11.8 milyon bağış yapıldı.

        2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

        Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

        Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

        Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

        Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

        Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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        Haberler Güncel İBB kurban eti yardım başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB kurban eti yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?