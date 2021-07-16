SON DAKİKA: İstanbul Asya Kaplan Sivrisineği paniği! Giysilerin üzerinden ısırabiliyor

İSTANBUL'UN 25 NOKTASINDA BU TÜRE RASTLANDI

İyison, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden Ali Rıza Ede ve Sevcan Öztemiz'in 2019-2020 yılları arasında İstanbul'un 27 noktasında sivrisinek ile invaziv aedes türlerinin bulunma oranlarının belirlenmesi amacıyla çalışma yürüttüğünü aktararak, "Sarıyer, Kilyos, Beşiktaş gibi 25 noktada bu tür sivrisineğe rastlanmış. Belediyelerin ilaçlama yapması gerekiyor. Bu çalışmalardan dolayı sivrisineklerin nerede olduklarını biliyorlar, oralara ilaçlama yaparlarsa çok iyi olur. İnsanlar da evlerinin çevresinde, kapalı ya da açık alanlarda su bırakmayarak en büyük adımı atmış olurlar. Büyük su birikintilerinin olduğu yerlere de çok gitmemeleri gerekiyor. Evlere sineklik taktırmak da fayda sağlar." diye konuştu.