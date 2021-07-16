SON DAKİKA: İstanbul Asya Kaplan Sivrisineği paniği! Giysilerin üzerinden ısırabiliyor

Asya Kaplan Sivrisineğine karşı uzun vadeli ve çevre dostu bir çözüm geliştirmek için çalışmalar yürüten Dr. Öğr. Üyesi İyison, artan sivrisinek sorununa ve bu türün özelliklerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Asya Kaplan Sivrisineğinin İstanbul'a nasıl geldiğine ilişkin İyison, "Coğrafi konum itibarıyla deniz ve hava yollarıyla burası geçiş noktası. Göçmen, mülteci hareketliliğinden, turizmin yaygın olmasından, iklim değişikliğinden dolayı bu taraflara doğru gelebiliyorlar." değerlendirmesini yaptı.