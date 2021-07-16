Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun FETÖ'yü anlattığı makalesi Kazak basınında

Çavuşoğlu, terörizmin tüm insanlığın ortak güvenliğine, refahına, değerlerine ve gelecekteki beklentilerine ciddi tehdit olmaya devam ettiğini vurguladığı makalesinde, "Terör gruplarının bazıları açıkça görünür değiller ve sinsice tasarlanmış bir propaganda aracının arkasına saklanmış durumdalar." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından hayata geçirilen acımasız bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Çavuşoğlu, FETÖ'nün yeni bir terör örgüt türü olduğunu kaydetti.
"O GECE MİLLET AĞIR SALDIRILARA MARUZ KALDI"