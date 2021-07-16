MEB son dakika: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak 2021?

2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk sınavına her yıl binlerce öğrenci giriş yapıyor. MEB tarafından daha önce ertelenen bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Bakan Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.
Konuyla ilgili olarak yeni sınav tarihi ise 25 Mayıs itibariyle henüz netlik kazanmadı. Sınavın yine eylül ayında organize edilebileceği tahmin ediliyor.
İOKBS BURSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?
Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.