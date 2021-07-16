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    • 16.07.2021 21:52
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    MEB son dakika: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak 2021?

    Bursluluk sınavı ne zaman? Sorusu gündemde merak edilen konular arasıdna yer aldı. 2021 İOKBS bursluluk sınavı için son dakika MEB açıklaması öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ortaokul 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ve lise 9,10,11. sınıfların katılacağı bursluluk sınav tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 25 Nisan’da yapılması planlanan sınavın ertelendiğini duyurmuştu. MEB sınav takviminde düzenlemeye giderken 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı araştırıyor. Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar!

    MEB son dakika: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

    2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk sınavına her yıl binlerce öğrenci giriş yapıyor. MEB tarafından daha önce ertelenen bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki 2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

    Bakan Ziya Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." açıklamasında bulunmuştu.

    Konuyla ilgili olarak yeni sınav tarihi ise 25 Mayıs itibariyle henüz netlik kazanmadı. Sınavın yine eylül ayında organize edilebileceği tahmin ediliyor.

    İOKBS BURSLULUK SINAVINDA KAÇ SORU SORULUYOR?

    Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

        Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

        Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

        Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.
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        Haberler Güncel MEB son dakika: Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak 2021?