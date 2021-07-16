Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Faik Öztrak'ın Başkan Erdoğan'a yönelik iftirasına sert tepki gösterdi

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan için, "15 Temmuz'da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" iftirasına sert yanıt verdi.

Çelik'in sosyal medya üzerinden açıklaması şöyle;

BAŞKAN ERDOĞAN MUHTIRALARI KAĞIT PARÇASINA ÇEVİRDİ

"Sayın Cumhurbaşkanımız, muhtıraları kağıt parçasına çeviren, her türlü vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan siyasetlere liderlik etmiştir. Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi ölüme karşı milletimizle beraber yürümüş bir liderdir.

O gece darbecilerin en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. FETÖ doğrudan Cumhurbaşkanımızın ve ailesinin hayatını hedef almıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAÇIŞI...

Genel Başkanı 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP Sözcüsü, hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece "uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını" söylüyor. CHP Sözcüsünün bu ifadesi bir siyasi ifade değildir. Ahlak dışı bir düşmanlıktır.

"15 TEMMUZ'UN ŞANLI DİRENİŞİNİ İTİBARSIZLAŞTIRMA KAMPANYASI"

CHP tarihi boyunca darbelerin savunucusu olmuştur, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca da milletimizin şanlı direnişini "itibarsızlaştırma" kampanyasını yürütmüştür ve halen yürütmektedir.

FETÖ'nün 15 Temmuz'da hedefinin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin darbeye topyekun direndiğini çok iyi bilen CHP Sözcüsü, aklı sıra 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

"İFTİRA ATILMASININ BAŞKA BİR MANASI YOKTUR"

Cumhurbaşkanımıza bu söyledikleri siyasi muhalefet değil, Yassıada zihniyetinin yansıması olan bir husumettir. Darbecilerin hedefindeki Cumhurbaşkanımıza bu şekilde iftira atılmasının başka bir manası yoktur.

"DÜŞMANLIK EDENLERİN TERCÜMANLIĞIDIR"

Darbecilerin hedefindeki Türkiye Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde hedef alan sözler siyaset değildir; Türkiye Cumhurbaşkanı'na düşmanlık edenlerin tercümanlığıdır...

"ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar, milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir."