SON DAKİKA: Z kuşağı da CHP'li belediyeleri tanıyor! Çöp çukur çamur

Çankaya Belediyesi'nde, ücreti yetersiz bulan işçilerin iş bırakması sonucu çöplerin sokaklarda kalması kamuoyunda tepki topladı.
Siyasiler; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i eleştirdi ve "CHP demek, çöp, çukur, çamur demek.." dedi.
ÖZCAN: "YİNE BECERİKSİZLİK VE BASİRETSİZLİK ÖRNEĞİ"
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Yine başkentimize ve Çankayamıza yakışmayan görüntüler, yine beceriksizlik ve basiretsizlik örneği..."
ÜNAL: "CHP DEMEK, ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR DEMEK"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili avukat Fatih Ünal: "Hep aynılar... CHP demek... Çöp, çukur, çamur demek.."