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    • 11.07.2021 13:10
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    SON DAKİKA: Z kuşağı da CHP'li belediyeleri tanıyor! Çöp çukur çamur

    Son dakika haberleri... Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nde maaşlarını yetersiz bulan işçilerin iş bırakması nedeniyle sokaklarda çöp tepeleri oluştu. CHP'nin yönetimindeki belediyeler için artık bir klasik olan manzara için AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'de siyasetin popüler nesli Z kuşağına atıf yaparak "Z kuşağı da sizi anlayacak artık. Çünkü Z kuşağı çöplerin alınmadığı belediye daha önce görmemişti." ifadelerini kullandı. Öte yandan Çankaya Belediyesi işçilerinin çöpleri toplamaması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çöpleri topladığı belirtilse de ilçede hala çöp tepeleri mevcut.

    Z kuşağının CHP'yi çöp tepeleriyle öğreniyor

    Çankaya Belediyesi'nde, ücreti yetersiz bulan işçilerin iş bırakması sonucu çöplerin sokaklarda kalması kamuoyunda tepki topladı.

    Siyasiler; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i eleştirdi ve "CHP demek, çöp, çukur, çamur demek.." dedi.

    ÖZCAN: "YİNE BECERİKSİZLİK VE BASİRETSİZLİK ÖRNEĞİ"
    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: "Yine başkentimize ve Çankayamıza yakışmayan görüntüler, yine beceriksizlik ve basiretsizlik örneği..."

    ÜNAL: "CHP DEMEK, ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR DEMEK"
    Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili avukat Fatih Ünal: "Hep aynılar... CHP demek... Çöp, çukur, çamur demek.."

        YILMAZER: "Z KUŞAĞI ÇÖPLERİN ALINMADIĞI BELEDİYE DAHA ÖNCE GÖRMEMIŞTİ"
        AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2. yıl. İnanın bunu düşünmek için tam zamanı. Mansur Yavaş'ın bu dönem ilk ve son dönemi... Zira bu dönem ürettiği algının uzun sürmesini sağlayabilecek hiçbir eser yapmadı. Eser bırakmanın önemli olmadığını sanıyor. Bıraktığı tek eser.

        Z kuşağı da sizi anlayacak artık. Çünkü Z kuşağı çöplerin alınmadığı belediye daha önce görmemişti. Şimdi görüyor ve onlar da sizden ve algınızdan bıkacak. Ankara işi ehline teslim edecek.

        Ve ondan sonra ikinci yirmi yıllık dönem başlayacak. Çünkü CHP demek, çöp demek, kapatılmamış çukur demek, asfaltsız yol demek, bu ara dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin edeceği zararı, Ankara'nın ihmal edileceğini hep söyledik. AK Parti olsaydı bunlar olur muydu? Olmazdı.

            Çünkü AK Parti demek uzman belediyecilik demektir. Çünkü AK Parti demek büyükköyleri Büyükşehir haline getirmek demek. Mansur Yavaş yavaş geldi, hızlı gidecek... Bu aciz belediyecilik başkente yakışmaz..."

            YAĞCI: "CHP ZİHNİYETİ HER ZAMAN AYNI"
            AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı: "CHP zihniyeti her zaman aynı. Bundan 20 yıl öncede aynıydı, şimdi de aynı. Bundan 20 sene sonrada aynı olacak"

            HASGÜL: BELEDİYECİLİK GÖNÜL İŞİDİR. VATANDAŞINA SEVGİ, ÇALIŞANINA İLGİ İSTER"
            AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, "Belediyemize ait Çanpaş'ta iki gün süren işe çıkmama eylemi sona ermiş ve işçi arkadaşlarımız çöpleri toplamaya başlamıştır" ifadelerini eleştirdi Hasgül; "Sayın başkan Türkiye'nin gündeminde olan Çankaya'da çöp sorunu işçi arkadaşlarımıza iyi bir ücret verdiğiniz halde Çankaya'lının sağlığını tehdit eden bir hal alıyorsa büyük bir sıkıntı var demektir. Belediyecilik gönül işidir. Vatandaşına sevgi, çalışanına ilgi ister" dedi.

                HALA ÇÖP TEPELERİ VAR
                Öte yandan Çankaya Belediyesi işçilerinin çöpleri toplamaması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çöpleri topladığı belirtilse de ilçede hala çöp tepeleri mevcut. Mürsel Uluç Mahallesi 1037 Sokak'ta çöp tepeleri her tarafa yayılmış durumda.
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                Haberler Güncel SON DAKİKA: Z kuşağı da CHP'li belediyeleri tanıyor! Çöp çukur çamur