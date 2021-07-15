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    • 15.07.2021 11:59
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    THY Avrupa'nın en güvenli havayolu firmaları arasında

    Türk Hava Yolları (THY) emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet ve konfor ile uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

    THY güven ve emniyetle uçuyor! En iyiler arasında...

    Türk Hava Yollarının (THY), emniyet denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığı bildirildi.

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her zaman emniyetli uçtuklarını belirtti.

    Ekşi, "Yabancı sivil havacılık otoritelerince yurt dışında son 1 yıl içinde, 31 ülkede, 46 meydanda, 64 emniyet (SAFA) denetlemesi yapılmıştır. 0.175 bulgusuzluk oranı ile Avrupa'da en iyiler arasındayız. Emniyet ve konfor ile uçuyoruz." ifadelerini kullandı.

    SAFA DENETİMLERİ
    The Safety Assessment of Foreign Aircraft Programme (SAFA) yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesi anlamına geliyor. SAFA denetimleri, yabancı hava yolu işletmelerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yaptıkları operasyonlarda diğer ülkeler tarafından uçağın kalkışından önce gerçekleştirilen denetimleri kapsıyor.

    Bu işlemlerde, bakım ve uçuşa elverişlilik denetimlerinden farklı olarak hava araçlarının uçuş emniyeti konusunda uluslararası gereklilikleri yerine getirip getirmediğine bakılıyor.

    Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve kabinde uyulması gereken gerekliliklerin kontrol edildiği denetimlerde, uçakla seyahat esnasında yolcuların uçuş güvenliğini sağlayacak kuralların en üst düzeyde uygulanması amaçlanıyor.

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