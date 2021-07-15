FETÖ'nün soruları çalarken kullandığı strateji deşifre oldu! İfşa olunca boşandılar



16 yılda 8 bin 088 adayın başarı gösterdiği askeri liselere giren öğrencilerin bağlantılarının araştırıldığı raporda, şöyle denildi:

"2000-2016 yılları arasında toplamda 8088 adayın başarı göstererek askeri liselere yerleştiği bu süreçte, adaylardan bin 597 tanesinin ilgili kayıtları incelendiğinde ilkokuldan sonra 6. sınıfı yurtdışında okudukları bilgisine ulaşılmıştır. Örgütün daha ortaokul 1. sınıf düzeyinde iken seçtiği öğrencileri bazı durumlarda ülke içerisinde kampa aldığı, öğrencilerin pasaportlarının yurtdışına çıkmış gibi mühürlendiği öğrencilere yurtdışından transkript düzenlenerek MEB'de intibaklarının yapıldığı öğrenilmiştir."

'TÜRKİYE DIŞINDA KAMPLARA ALINDI'

FETÖ tarafından seçilen ortaokul 1.sınıf düzeyindeki öğrencilerin Türkiye dışında kamplara katıldığı vurgulanan raporda, "Bu öğrencilerin bazı batı ülkelerine götürüldükleri yine bazılarının da örgütün sevdiği güneyimizdeki bir Ortadoğu ülkesine gittikleri ifade edilmiştir. 2000-2007 yılları arasında askeri liselere yerleşen öğrencilerin neredeyse tamamı MEB kayıtlarına göre orta 1'i yurt dışında okumuştur" ifadeleri yer aldı.