Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra tutuklanan polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı.
Cevher'i Polisevinde yemek yediği esnada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çulcu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Çulcu çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı. Çulcu'nun mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. "Müdür Yardımcısı Hasan Cevher beni yanına çağırarak açığa alındığımı söyledi. Bu sırada bende müdüre gönül ilişkisi yaşadığım kişiye herhangi bir rahatsızlık vermediği belirterek, 'Bu ithamla açığa alınmam onur ve hasiyetimi zedeledi." iddiasında bulundu.
Çulcu şunları iddia etti:
Ben emniyette görev yapan başka bir komiserle gönül münasebeti yaşadım. Olayın yaşandığı gün gönül münasebeti yaşadığım kişi amirlerime şikayet etti. Müdür Yardımcısı Hasan Cevher beni yanına çağırarak açığa alındığımı söyledi. Bu sırada bende müdüre gönül ilişkisi yaşadığım kişiye herhangi bir rahatsızlık vermediği belirterek, 'Bu ithamla açığa alınmam onur ve hasiyetimi zedeledi.