Açığa alınma durumunda mesnetsiz (dayanıksız) olaydan dosyama işlenecek ve haksız bir şekilde bu durumdan kaynaklı memuriyetten emekli olana kadar sıkıntı yaşayacağım.' dedim. Bu sırada müdür Hasan Cevher de beni ensemden tutarak dışarı sürüklemeye çalıştı.

Orada bulunan diğer memurlara 'alın bunu karakola götürün' diye talimatlarda bulundu. Hiçbir memur müdahale edemedi. Ben de o sırada tek başıma üst kata çıktım. Bir müddet bekledikten sonra başka bir müdür yanıma geldi. O müdürde bana Hasan müdürün kendisini aradığını ve benim açığa alındığımı söyledi. Bende silahımı çekip, müdürüm sen bu olaya karışma dedikten sonra alt kata indim. Hasan müdürün yanına tekrar giderek 'seni de kendimi de öldüreceğim' dedim.