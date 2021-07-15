İstanbul'da motosikletçiler 15 Temmuz şehitleri için konvoy oluşturdu

Kenan Sofuoğlu ise 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde darbe girişiminin püskürtüldüğünü belirterek, "Çok şükür ki Cumhurbaşkanımız o gece hepimize güzel bir mesaj verdi. Hepimizi bir araya getirdi. Ben şahsen ne yapacağımı bilmezken Cumhurbaşkanımızdan gelen o mesajla meydanlara çıktık. Şanslıydık ki güçlü bir Cumhurbaşkanımız vardı. Hepimizi ve toplumu yönlendirdi. Darbe girişimini en güçlü şekilde atlattık." diye konuştu.

Milli motosikletçi Toprak da böyle bir organizasyona katıldığı için duygulu olduğunu anlatarak, "Çok heyecanlı ve duyguluyum. Şehitlerimiz için bir organizasyon düzenleniyor. Allah onlardan razı olsun. Allah bizlere bir daha öyle bir gece göstermesin." ifadelerini kullandı.