Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.06.2021 19:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2021 19:16
    ABONE OL

    ’de! PKK/YPG tarafından vurulan, 14 kişinin hayatını kaybettiği hastaneden görüntüler

    PKK/YPG terör örgütü 'de bulunan 'ne saldırdı. Alçak saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. ekibinden ve kameraman , saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi görüntüledi ve olay yerinden son durumu aktardı. İşte tüm detaylar...

    PKK/YPG tarafından vurulan hastaneden görüntüler

    Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

    Teröristlerin Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırının detayları da ortaya çıktı.



    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezi ve Şifa hastanesinin olduğu bölgeye Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile 8 atış yaptı.



    Sivillere yönelik saldırıların gerçekleştirildiği bölgeler hemen tespit edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından ateş altına alındı.



        Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.



        Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede gerçekleştirilen saldırılarda toplam 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.


        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Almanya'nın Türk SİHA'larına karşı şansı olmazdı
        Haberler Güncel A Haber Afrin’de! PKK/YPG tarafından vurulan, 14 kişinin hayatını kaybettiği hastaneden görüntüler