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    • 12.06.2021 21:41
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    MSB'den 'de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alındı

    Terör örgütü PKK/YPG, şehir merkezinde bulunan bir hastaneyi hedef aldı. Alçak saldırı sonucu 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Konuya ilişkin 'ndan "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir" açıklaması yapıldı.

    Afrin'deki saldırıya ilişkin MSB'den açıklama

    Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.




    MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



    "Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir."



        İşte MSB'den yapılan açıklama;
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        Haberler Güncel MSB'den Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama: PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alındı