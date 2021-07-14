15 Temmuz 2021 bankalar açık mı? Yarın PTT, bankalar, vergi daireleri ve noterler açık mı, kapalı mı? EFT ve havale yapılıyor mu?

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümü nedeniyle resmi tatil olarak sayılıyor. 15 Temmuz Perşembe günü Demokrasi ve Birlik günü yurdun dört bir yanında koronavirüs önlemleri dahilinde kutlanacak. FETÖ'nün sözde darbe girişiminin 5. yılı olan 15 Temmuz resmi tatil olacak. Vatandaşlar 15 Temmuz 2021 PTT , bankalar, vergi daireleri, noterler açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz'un resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."
15 TEMMUZ 2021 BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? 15 TEMMUZ PERŞEMBE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için yarın yani 15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar kapalı olacaklar.
16 Temmuz 2021 Cuma günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.
HAVALE EFT YAPILACABİLECEK Mİ?
Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz'da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.