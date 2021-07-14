SON DAKİKA: Terör örgütlerine ağır darbe! Bakan açıkladı: 101 terör eylemini engelledik

Soylu, şöyle devam etti:

"Onların veya başkalarının jandarması, bizim gibi yazın 40 derece, kışın eksi 35 derece demeden, virüs salgın demeden, kar tipi demeden, sadece 2020 yılında 18 bin 623 operasyon yapmamıştır.

Cenabı Allah'a binlerce kez şükürler olsun, bu milletin evlatları, üzerlerine aldıkları hiçbir sorumluluğun altında ezilmemiştir. Sakın unutmayın; bize ihanet edenler, 15 Temmuz'da sadece Cumhurbaşkanımızı düşürmek, iktidarı ele geçirmek istemediler. 15 Temmuz'da bu aziz milletin hafızasını silmek istediler. Bin yıllık medeniyetini silmek istediler. İnancını ve mazisini silmek istediler. Bütün kapasitesini, gücünü silmek istediler. Ama bu milletin evlatları sahaya indi ve buna müsaade etmedi. Ve zannetmeyin ki 15 Temmuz'u planlayanlar, sadece o gece yenildiler. O geceden sonra bu ülkenin attığı her adım, her gelişme; o geceden sonra doğan her güneş, 15 Temmuz'un senaristlerine de oyuncularına da zuldür, acıdır. 15 Temmuz'da bu millete diz çökertmeye çalışanlara, bu devleti işgal etmek isteyenlere bu millet izin vermemiştir."



"EVLATLARIMIZIN YAPTIĞI İHA'LARLA DESTAN YAZIYORUZ"

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz'da 139 bin olan jandarma sayısını 197 bine yükselttiklerini, emekli olanlar ve normal değişimlerle birlikte 2016 yılından bugüne kadar 110 bin yeni personel aldıklarını kaydetti.

Jandarma olmak için başvuruda bulunanların sayısının ise 1 milyon 400 bin olduğuna işaret eden Bakan Soylu, "15 Temmuz'da jandarmamızın profesyonelleşme oranı yüzde 58'di, bugün yüzde 83'e çıkardık. O gün Sahil Güvenliğimizin profesyonelleşme oranı yüzde 70'di, bugün yüzde 100'e çıkardık. İnşallah 2 - 2,5 yıl zaman zarfında jandarmamız da yüzde 100 profesyonel olacak." dedi.