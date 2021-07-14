Bankalar yarın açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe bankalar, PTT, belediyeler hizmet verecek mi? Kargolar açık mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. En çok ziyaret edilen ve farklı pek çok işlemlerin gerçekleştirildiği banka, belediye, PTT, kargo, noter gibi yerlerin 15 Temmuz Perşembe günü açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu oldu ve şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz günü bu sene Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü yani 15 Temmuz 2021 resmi tatildir. 15 Temmuz gününde çalışanlar idari izinli sayılacaklardır.
BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI?
15 Temmuz tarihinde bankalar çalışmıyor. Bu nedenle banka işlemlerinizi daha önceden yapmanız gerekmektedir. 15 Temmuz'da noterler işlem yapmamaktadır.PTT şubeleri de banka şubeleri gibi 15 Temmuz tarihinde çalışmamaktadır.
15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
15 Temmuz'da tüm kargolar tatil dolayısıyla kapalı olacaktır. Kargolar faaliyetlerine 16 Temmuz sabahı devam edecek.
Aras Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.''