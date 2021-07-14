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    • 14.07.2021 09:50
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    Bankalar yarın açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe bankalar, PTT, belediyeler hizmet verecek mi? Kargolar açık mı?

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Bankalar yarın açık mı kapalı mı? sorusunun yanıtını araştırır oldu. Para çekme, gönderme, fatura ödeme, kredi, kredi kartı borç ödeme, hesap açma kapatma gibi daha pek çok işlemlerin yapıldığı bankalar 15 Temmuz’da açık olacak mı? Diğer yandan 15 Temmuz Perşembe bankalar, PTT, belediyeler hizmet verecek mi? Kargolar açık mı? Sorgulamaları da sıklıkla yapılır oldu. Resmi tatillerde bazı yerler açık bazıları kapalı olduğu için bu yerlerin çalışma saatleri de merak konusu oluyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Bankalar yarın açık mı kapalı mı?

    Bankalar yarın açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe bankalar, PTT, belediyeler hizmet verecek mi? Kargolar açık mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. En çok ziyaret edilen ve farklı pek çok işlemlerin gerçekleştirildiği banka, belediye, PTT, kargo, noter gibi yerlerin 15 Temmuz Perşembe günü açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak konusu oldu ve şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

    15 Temmuz günü bu sene Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü yani 15 Temmuz 2021 resmi tatildir. 15 Temmuz gününde çalışanlar idari izinli sayılacaklardır.

    BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI?

    15 Temmuz tarihinde bankalar çalışmıyor. Bu nedenle banka işlemlerinizi daha önceden yapmanız gerekmektedir. 15 Temmuz'da noterler işlem yapmamaktadır.PTT şubeleri de banka şubeleri gibi 15 Temmuz tarihinde çalışmamaktadır.

    15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

    15 Temmuz'da tüm kargolar tatil dolayısıyla kapalı olacaktır. Kargolar faaliyetlerine 16 Temmuz sabahı devam edecek.

    Aras Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.''

        MNG Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir. Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.''

        Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.''

        Sürat Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması nedeniyle (15 Temmuz 2021 Perşembe) şubelerimiz hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren kargo alım ve teslim hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.''

        PTT Kargo da kapalı olan kurumlar arasında yerini alıyor.
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        Haberler Güncel Bankalar yarın açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Perşembe bankalar, PTT, belediyeler hizmet verecek mi? Kargolar açık mı?