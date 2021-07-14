Ahmet Albayrak kimdir? TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kaç yaşında, nereli?

Kültür ve Turizm Bakanlığından 4 kez başarı ödül alan Prof. Dr. Albayrak, görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film-video sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zeka, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler vererek, çeşitli projeler gerçekleştirdi ve bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı.

Çeşitli kurumlardaki yöneticilik, komisyon üyelikleri, jürilikler, bilirkişilik görevleri gibi deneyimlerine ek olarak T.C Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışındaki sergilerinin sanat danışmanlığını ve küratörlüğünü de yürüten Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde de dersler verdi.