16 Temmuz resmi tatil mi? 15-16 Temmuz Perşembe Cuma günü tatil olacak mı? 2021 Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi?

16 Temmuz resmi tatil mi? 15-16 Temmuz Perşembe Cuma günü tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Bilik Günü için sadece saatler kaldı ve vatandaşlar 16 Temmuz'un da resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor, kaç gün tatil yapılacak? İşte detaylar...
16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 16 Temmuz Cuma günü akşam başlayacak tatil, Kurban Bayramı'nı da içerisine alacak ve 26 Temmuz Pazartesi sabah son bulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bayram arefesi olan Pazartesi günü yarım gün bayramın ilk gününden son gününe olan salıdan cumaya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım gününü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor. 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. '' dedi.
15 TEMMUZ NEDEN RESMİ TATİL OLDU?
Üç yıl önce bugün, 15 Temmuz'da, Türkiye siyasi tarihinin en ağır saldırısı yaşandı. Tarih yapıcı milletimiz, Anadolu'daki bin yılı boyunca hiç tanık olmadığı, en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kaldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üzerinden ülkemize açık bir saldırı yapıldı. Elli yıl boyunca Batılı istihbarat teşkilatları tarafından devlet içine yerleştirilen bir terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'ni rehin almaya çalıştı.