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    • 14.07.2021 09:20
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    16 Temmuz resmi tatil mi? 15-16 Temmuz Perşembe Cuma günü tatil olacak mı? 2021 Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi?

    Gündemde yoğun bir şekilde 16 Temmuz resmi tatil mi? 15-16 Temmuz Perşembe Cuma günü tatil olacak mı? Sorularının yanıtı araştırılıyor. 2021 yılı Kurban Bayramı da yaklaşırken tüm illerden milyonlarca vatandaşın gündeminde yapacakları tatilin kaç gün olduğu yer alıyor. Son yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi ve bayram dolayısıyla tatil günlerini, süresini açıkladı. Peki 15-16 Temmuz günleri Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi?

    takvim.com.tr
    16 Temmuz resmi tatil mi?

    16 Temmuz resmi tatil mi? 15-16 Temmuz Perşembe Cuma günü tatil olacak mı? Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Bilik Günü için sadece saatler kaldı ve vatandaşlar 16 Temmuz'un da resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı hangi tarihte başlıyor, kaç gün tatil yapılacak? İşte detaylar...

    16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 16 Temmuz Cuma günü akşam başlayacak tatil, Kurban Bayramı'nı da içerisine alacak ve 26 Temmuz Pazartesi sabah son bulacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bayram arefesi olan Pazartesi günü yarım gün bayramın ilk gününden son gününe olan salıdan cumaya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım gününü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor. 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. '' dedi.

    15 TEMMUZ NEDEN RESMİ TATİL OLDU?

    Üç yıl önce bugün, 15 Temmuz'da, Türkiye siyasi tarihinin en ağır saldırısı yaşandı. Tarih yapıcı milletimiz, Anadolu'daki bin yılı boyunca hiç tanık olmadığı, en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kaldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üzerinden ülkemize açık bir saldırı yapıldı. Elli yıl boyunca Batılı istihbarat teşkilatları tarafından devlet içine yerleştirilen bir terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti'ni rehin almaya çalıştı.

        2020 yılında Çarşamba gününe denk gelen 15 Temmuz bu sene de kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör çalışanlarına tatil olacak.
        TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;
        MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
        MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
        "C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

        Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

        Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

        Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

        Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
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        Haberler Güncel 16 Temmuz resmi tatil mi? 15-16 Temmuz Perşembe Cuma günü tatil olacak mı? 2021 Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi?