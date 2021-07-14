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    • 15.07.2021 08:46
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    Diriliş destanı! 15 Temmuz 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık en güzel, destansı, kısa ve uzun şiirler 2021! 15 Temmuz şehitleri için şiirler!

    15 Temmuz şehitleri ile ilgili şiir 2021! En güzel, anlamlı 2,3,4,5 kıtalık 15 Temmuz şiirleri arama motorlarında sorgulanıyor. 15 Temmuz Şehitleri anma şiirleri sosyal medya veya WhatsApp gruplarında paylaşılıyor. 15 Temmuz şehitleri ile ilgili şiirlere haberimizden ulaşabilir ve bu anlamlı tarihte paylaşabilirsiniz. İşte, en anlamlı duygusal 15 Temmuz şiirleri! Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün beşinci yılı idrak edilecek. İşte şehitlerimizi anmak için paylaşılabileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa ve uzun 15 Temmuz şiirleri…

    takvim.com.tr
    15 Temmuz 2021 şiirleri karşınızda - En güzel, kısa, uzun, 2,3 4 ve 5 kıtalık 15 Temmuz şiirleri

    15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 5. yıl dönümünde şehit olan vatandaşlarımız, polislerimiz ve askerlerimiz anılacak. Türkiye için önemli bir gün olan bu günde vatandaşlar tarafından 15 Temmuz şiirleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Haberimizin içinde sizler için derlediğimiz 15 Temmuz 2,3,4,5 kıtalık kısa uzun şiilerlerine ulaşabilir ve birbirinden anlamlı şiirleri sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Bu sene 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün beşinci yılı idrak edilecek. İşte şehitlerimizi anmak için paylaşılabileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa ve uzun 15 Temmuz şiirleri…

    15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

    15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,
    Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
    Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
    Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

    Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
    Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
    Tam ülke elden gitti gidiyor,
    Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

    Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
    Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
    Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
    Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

    Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
    Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
    Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
    İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

    ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

    Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da
    Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
    Biz öldük vatan yaşasın diye
    Kalan zafer güzel vatana hediye

    Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
    Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
    Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
    Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

        15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

        Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
        Bu millet liderinin sözünden dönmez.
        Türkiyem haini asla affetmez.
        Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

        Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
        Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
        Tanklara siper olan bedenler ile,
        Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

        Sular uyusa da düşman uyumaz,
        Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
        Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
        Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

        Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
        Kahraman milletim meydanda bekler,
        Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
        Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

        Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

        15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

        Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz

        Kazındı hafızalarımıza

        Milletimin cesurlukları

        Kimi panzerin önüne yattı

        Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

        Başaramadı darbeciler gayesini

        Dünya gördü Türk'ün cesaretini

        Kabul etmez kimsenin esaretini

        Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

        İnanmış Türk Milletini

        Asla korkutamaz

        Manavgat / Sarılar

        ÖMER HALİSDEMİR'E AĞIT

        (On Beş Temmuz Şehitleri Anısına)

        Ülkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk
        Yaşamak dururken ölüm korkutur insanı
        Sen yine sevdandan vazgeçme
        Bilirsin sevda büyütür insanı.

        Hayallerinden vazgeçme çocuk
        Ölüm korkutmasın seni yaşam capcanlı dururken
        Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysan
        Uhud kahramanı Hz. Hamza, devrim şehidi Kubilay
        Ve yanında saf tutan nice Alperen .

        Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
        Sen yine de vazgeçme sevdandan aziz bil vatanı.
        Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
        O vakit koskoca bir millet saf bağlar ardından.

        Kuş kadar canı vardır en değme yiğidin
        Vatanım dersen o vakit ölmez, dirilirsin
        Çiğiltepe Kahramanı Reşat gibi,
        Kut'ül Amare serdarı Süleyman Askeri
        O mübarek sultan Hüdavendigar gibi…

        Her devirde bir Sadeddin Köpek çıkar karşına çocuk
        Her devirde doğan güne kargış okuyup,
        Gönülleri bulandıran bir meczup.
        Hasmının başında togan kılıcını eksik etme o vakit
        Unutma her Türk fedai doğar, her kalp ölmek için çarpar.

        Sü uyur, düşman uyumaz derler çocuk
        Sen uyanık kal, sen hatırla
        Ardından iki yüz kırk şehit
        Uyandırdı, de bizi o derin uykudan.
        Sizler uyumadınız ve bizler uyandık
        Ve bir parçamız bugün eksik kaldık.

        Vatanı, bayrağı, milleti, devleti canından aziz bil çocuk
        Kutsal bilirsen devleti, milleti bayrağı ve vatanı
        Bir ulu çınara dönüşüverirsin
        Delice kavrar köklerin toprağı
        Ne esen bora koparır,
        Ne boz bulanık akan nehrin toprağı.

        Bak medh ü senalar okunuyor çocuk
        Aydınlık günlerin doğumunu müjdeliyor en yanık sesler,
        Sancağı Ebu Turab tutuyor
        En önde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem.

        Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
        Aldırma, sen yine sevdalan, ölümüne hem de
        Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
        O vakit koskoca bir millet çağlayarak akar peşinden.

        En verimli çağında toprak olmak son değildir sana.
        Ölümsüzlük gelip ilişir yakana
        Türk milleti saf saf olur ardında
        En körpe yürekler emrini bekler
        Ne esen bora koparır o vakit seni bizden

        Ne de boz bulanık akan nehirler…
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        Haberler Güncel Diriliş destanı! 15 Temmuz 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık en güzel, destansı, kısa ve uzun şiirler 2021! 15 Temmuz şehitleri için şiirler!