Rize'deki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Tüm imkanlar seferber edildi

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 6'ya yükseldi.
İl genelinde dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu Güneysu ilçesinde yamaçtan kayan toprağın bir kısmını yıktığı ahşap evde bulunan ve haber alınamayan 3 kişinin cesetleri çıkarıldı.
Haber alınamayan kişileri arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren çok sayıda ekip, merkeze bağlı Muradiye beldesinde de kayıp ihbarı yapılan bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Buna göre afette yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Öte yandan, dün akşam saatlerinden itibaren kayıp oldukları bildirilen Muradiye beldesinde 1, Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkartılmış, kayıp ihbarında bulunulan Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın cesedi ise bu sabah evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulunmuştu.
FAHRETTİN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "Rize'de dün 19.22'de yaşanan sel felaketine karşı ilk ambulansımız olay yerine 19.40'ta ulaştı. 14'ü 112 ambulans, 6'sı UMKE timi; toplam 64 sağlık personeli görevlendirildi. Afette 6 kişi can verdi. 13 kişi etkilendi. 2 kişi için arama çalışması sürüyor. 1 kişi tedavi altında." açıklamasında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve heyelanlarla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.
DEVLETİN TÜM İMKANLARIYLA VATANDAŞLARININ YANINDA
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, Rize halkına 'geçmiş olsun' temennilerini iletti.
Bölgenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede bulunuyor.
SEL BÖYLE GELDİ
Felaketin yaşandığı bölgede selin geliş görüntüsü ortaya çıktı.
BİNA YIKILDI
Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelan nedeniyle çöken ve enkazında 2 kişinin olduğu değerlendirilen binadaki arama-kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak ve ardından oluşan heyelan bazı bölgelerde ağır hasara yol açtı. Heyelan nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki Orta Mahalle'de bir bina yıkıldı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Binanın yıkıldığı alan ile ekiplerin çalışması, günün ağarmasının ardından drone ile havadan görüntülendi. Çay bahçesinin üstündeki eğimli bir arazide yer alan binanın, heyelan nedeniyle bulunduğu alandan yaklaşık 70 metre sürüklenerek, aşağıda yer alan yolun üzerine yıkıldığı görüldü.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
BAKANLAR İNCELEMELERDE BULUNDU
Rize'de dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yapmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu incelemelerde bulundu.
Rize'de sel afetinden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Çayeli ilçesinin Büyükköy Beldesi'ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada da incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.