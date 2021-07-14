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    • 15.07.2021 15:43
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    Rize'deki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Tüm imkanlar seferber edildi

    Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 6'ya yükseldi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Rize'deki sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Soylu ve Rize Valisi Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "Rize’de dün 19.22’de yaşanan sel felaketine karşı ilk ambulansımız olay yerine 19.40’ta ulaştı. 14’ü 112 ambulans, 6’sı UMKE timi; toplam 64 sağlık personeli görevlendirildi. Afette 6 kişi can verdi. 13 kişi etkilendi. 2 kişi için arama çalışması sürüyor. 1 kişi tedavi altında." açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    Rize'den peş peşe acı haberler

    Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 6'ya yükseldi.

    İl genelinde dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu Güneysu ilçesinde yamaçtan kayan toprağın bir kısmını yıktığı ahşap evde bulunan ve haber alınamayan 3 kişinin cesetleri çıkarıldı.

    Haber alınamayan kişileri arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren çok sayıda ekip, merkeze bağlı Muradiye beldesinde de kayıp ihbarı yapılan bir kişinin cansız bedenine ulaştı.


    Buna göre afette yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

    Öte yandan, dün akşam saatlerinden itibaren kayıp oldukları bildirilen Muradiye beldesinde 1, Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.



    Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de yıkılan binanın enkazından bir kadının cesedi gece geç saatlerde çıkartılmış, kayıp ihbarında bulunulan Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık'ın cesedi ise bu sabah evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulunmuştu.


    FAHRETTİN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "Rize'de dün 19.22'de yaşanan sel felaketine karşı ilk ambulansımız olay yerine 19.40'ta ulaştı. 14'ü 112 ambulans, 6'sı UMKE timi; toplam 64 sağlık personeli görevlendirildi. Afette 6 kişi can verdi. 13 kişi etkilendi. 2 kişi için arama çalışması sürüyor. 1 kişi tedavi altında." açıklamasında bulundu.




    BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve heyelanlarla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.




    DEVLETİN TÜM İMKANLARIYLA VATANDAŞLARININ YANINDA
    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, Rize halkına 'geçmiş olsun' temennilerini iletti.

    Bölgenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede bulunuyor.

    SEL BÖYLE GELDİ
    Felaketin yaşandığı bölgede selin geliş görüntüsü ortaya çıktı.



    BİNA YIKILDI
    Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelan nedeniyle çöken ve enkazında 2 kişinin olduğu değerlendirilen binadaki arama-kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak ve ardından oluşan heyelan bazı bölgelerde ağır hasara yol açtı. Heyelan nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki Orta Mahalle'de bir bina yıkıldı.


    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
    Binanın yıkıldığı alan ile ekiplerin çalışması, günün ağarmasının ardından drone ile havadan görüntülendi. Çay bahçesinin üstündeki eğimli bir arazide yer alan binanın, heyelan nedeniyle bulunduğu alandan yaklaşık 70 metre sürüklenerek, aşağıda yer alan yolun üzerine yıkıldığı görüldü.

    BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ




    BAKANLAR İNCELEMELERDE BULUNDU
    Rize'de dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yapmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu incelemelerde bulundu.

    Rize'de sel afetinden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Çayeli ilçesinin Büyükköy Beldesi'ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu burada da incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

        Burada vatandaşların sıkıntılarını dinleyen İçişleri Bakanı Soylu, bir köyde ulaşım sorunu nedeniyle mahsur kalan vatandaş için kurtarılması yönünde talimat verdi.

        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Gerekenleri arkadaşlarımız yapacaklar, riskli alanlar tespit edilerek yıkılacaktır.

        Büyükköy, Madenli, Güneysu ve Muradiye'de dört ayrı ilçe ve beldeye ekipleri ayrı ayrı yolluyorsunuz ekiplerle geziyorsunuz bir günde çalışmaları bitiriyorsunuz" talimatı verdi.

        Bakanlar, ayrıca mevsimlik işçilerin gece selde yaşadıkları endişeleri de dinleyerek yanlarında olduklarını söylediler. Birçok sel bölgesini gezen bakanlar yaptıkları incelemelerin ardından Güneysu ilçesine hareket ettiler.


        BAKANLARDAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sel ve heyelanın vurduğu bölgeye ilk etapta 5 milyon liralık kaynak gönderilecek" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çalışmalar devam ediyor. Toplam hastanelere müraacat sayısı 5 idi. 4 kişi taburcu oldu. 1 vatandaşımız da tedavi altında" ifadelerini kullandı.

        BAKAN KURUM: HASAR TESPİT 2 GÜN İÇİNDE YAPILACAK
        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını, gerek merkez Rize'den gerek diğer illerden getirdiğimiz ekiplerle yapıyoruz. Hem heyelan riski altında olan binaların tespitleri yapılacak hem de daha sonra TOKİ vasıtasıyla konutlar yapılacak. Hasar tespitini 2 gün içinde tamamlayacağız" dedi.

        BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AFETİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ana yollar bakımından hasarlı yollar var ama ulaşıma kapalı yol yok. Köy yollarında sıkıntılar var. Bütün köy yollarımıza ulaşım açılacak. Seyyar ekiplerimiz bölgede. Afetin izlerini bölgeden kaldıracağız" dedi.


            AFAD'TAN 5 MİLYON LİRALIK KAYNAK GÖNDERİLECEK
            Sabah saatlerinden itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacağını kaydeden Soylu, "Güneysu'da gece haliyle gördüğümüz 20'ye yakın esnafın da hasar aldığını gördük. Diğer yerlerde hasar alan esnaflar, evler bütün bunlarla ilgili ilk etapta 5 milyonluk bir kaynak arkadaşlarımız AFAD'tan gönderecekler. Ardından hasar tespit çalışmalarıyla birlikte elbette ki yollarda nelerimiz var, diğer kapanan yollarda nelerimiz var, bunlarla ilgili de çalışmalar tespit edildikten sonra hemen bu adım atılacak." değerlendirmesini yaptı.


            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
            Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede bugün de kuvvetli yağış bekleniyor.



            Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (61- 150 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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