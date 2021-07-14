Rize'deki sel felaketinde ölü sayısı yükseliyor! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Tüm imkanlar seferber edildi







BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve heyelanlarla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.







DEVLETİN TÜM İMKANLARIYLA VATANDAŞLARININ YANINDA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, Rize halkına 'geçmiş olsun' temennilerini iletti.

Bölgenin durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede bulunuyor.

SEL BÖYLE GELDİ

Felaketin yaşandığı bölgede selin geliş görüntüsü ortaya çıktı.





BİNA YIKILDI

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelan nedeniyle çöken ve enkazında 2 kişinin olduğu değerlendirilen binadaki arama-kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak ve ardından oluşan heyelan bazı bölgelerde ağır hasara yol açtı. Heyelan nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki Orta Mahalle'de bir bina yıkıldı.





HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Binanın yıkıldığı alan ile ekiplerin çalışması, günün ağarmasının ardından drone ile havadan görüntülendi. Çay bahçesinin üstündeki eğimli bir arazide yer alan binanın, heyelan nedeniyle bulunduğu alandan yaklaşık 70 metre sürüklenerek, aşağıda yer alan yolun üzerine yıkıldığı görüldü.



BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ







BAKANLAR İNCELEMELERDE BULUNDU

Rize'de dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yapmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu incelemelerde bulundu.