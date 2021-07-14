Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? 15 Temmuz Perşembe günü ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz 2021 İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Geçtiğimiz senelerde 15 Temmuz'da toplu taşımalar, metro, metrobüs ücretsiz olmuştu. Bu bağlamda vatandaşlar bu sene de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak edip araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter adresinden yapılan açıklama sonrası tüm bu soruların cevabı netleşmiş oldu. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı 2021? İşte konuya ilişkin detaylar...