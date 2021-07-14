Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2021 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2021 08:45
    ABONE OL

    Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? 15 Temmuz Perşembe günü ulaşım ücretsiz mi?

    15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? Sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bu sene 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Perşembe gününe denk geliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de dini ve resmi bayramlar nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor.Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Perşembe günü İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    15 Temmuz Perşembe günü ulaşım ücretsiz mi?

    15 Temmuz 2021 İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Geçtiğimiz senelerde 15 Temmuz'da toplu taşımalar, metro, metrobüs ücretsiz olmuştu. Bu bağlamda vatandaşlar bu sene de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak edip araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter adresinden yapılan açıklama sonrası tüm bu soruların cevabı netleşmiş oldu. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı 2021? İşte konuya ilişkin detaylar...

    15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter adresinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Perşembe günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada şunlar yer aldı;

        #15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saat 17.00 itibariyle belediyemize ait otobüs, deniz ulaşımı ve tramvaylarımızla tüm vatandaşlarımıza gece 02.00'a kadar ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğiz.



        İZMİR'DE YÜZDE 50 İNDİRİM


        İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz programına katılacak yurttaşlar için 15 Temmuz 20.00 ile 16 Temmuz 06.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşımda yüzde 50 indirimle hizmet verileceğini duyurdu.

        "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı'nda düzenlenecek programa katılacak yurttaşlar için 15 Temmuz saat 20.00'den 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulayacak. Fiyat tarifesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü, METRO A.Ş., İZDENİZ A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.'ye ait toplu taşıma araçlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığındaki İZBAN A.Ş.'ye ait toplu taşıma araçlarında ve İZTAŞIT'larda geçerli olacak. İndirim Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları ile Oto tahsis ve bağlı kalma tarifesinde uygulanmayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        15 Temmuz'un 5. yılında saygıyla anıyoruz!
        Haberler Güncel Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? 15 Temmuz Perşembe günü ulaşım ücretsiz mi?