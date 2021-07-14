Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? 15 Temmuz Perşembe günü ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz 2021 İETT, metro, metrobüs, otobüs bedava mı? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Geçtiğimiz senelerde 15 Temmuz'da toplu taşımalar, metro, metrobüs ücretsiz olmuştu. Bu bağlamda vatandaşlar bu sene de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak edip araştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter adresinden yapılan açıklama sonrası tüm bu soruların cevabı netleşmiş oldu. Peki, 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da toplu taşıma bedava mı 2021? İşte konuya ilişkin detaylar...
15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Twitter adresinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı aldı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Perşembe günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.