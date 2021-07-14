15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz Perşembe yarın hastaneler, acil servis, ezcaneler hizmet veriyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülkemizde 15 Temmuz Perşembe günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yarın pek çok kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek. Peki hastaneler açık mı kapalı mı olacak, doktorlar çalışıyor mu? Eczaneler açık mı kapalı mı olacak?
15 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?
15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil olduğundan bankalarda olduğu gibi eczaneler de Eczacılar Birliği kararlarına göre ulusal bayramlarda tatil oluyor. Nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler 15 Temmuz Perşembe günü kapalı olacak. Öte yandan acil servisler dışında devlet hastanelerinin poliklinik kesimleri de kapalı olacak.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ
15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmiştir.
TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.