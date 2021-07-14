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    • 14.07.2021 12:03
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    15 Temmuz’da hastaneler açık mı? 15 Temmuz Perşembe yarın hastaneler, acil servis, ezcaneler hizmet veriyor mu?

    Tüm illerden vatandaşlar 15 Temmuz’da hastaneler açık mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi tatiller arasında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma günü yurt genelinde her yıl coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde hizmet verip vermediği merak edilen kurum ve kuruluşlar arasında hastaneler de yer alıyor. Peki 15 Temmuz Perşembe yarın hastaneler, acil servis, ezcaneler hizmet veriyor mu?

    takvim.com.tr
    15 Temmuz’da hastaneler açık mı?

    15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz Perşembe yarın hastaneler, acil servis, ezcaneler hizmet veriyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülkemizde 15 Temmuz Perşembe günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yarın pek çok kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek. Peki hastaneler açık mı kapalı mı olacak, doktorlar çalışıyor mu? Eczaneler açık mı kapalı mı olacak?

    15 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?

    15 Temmuz Perşembe günü resmi tatil olduğundan bankalarda olduğu gibi eczaneler de Eczacılar Birliği kararlarına göre ulusal bayramlarda tatil oluyor. Nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler 15 Temmuz Perşembe günü kapalı olacak. Öte yandan acil servisler dışında devlet hastanelerinin poliklinik kesimleri de kapalı olacak.

    15 TEMMUZ RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

    15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

    TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

    MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

        MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

        "C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."
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