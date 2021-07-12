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    Firari FETÖ'cü Muğla'da tekne tamir ederken yakalandı!

    Son dakika haberleri... Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ş.Ş., teknesini tamir ederken gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    AA
    Firari FETÖ'cü tekne tamir ederken yakalandı!

    Muğla'da, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ş.Ş., teknesini tamir ederken gözaltına alındı.

    Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, FETÖ üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş.'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    TUTUKLANDI
    Jandarma ekiplerince, Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ndeki bir marinada karaya bağlı 'La Fourtune' isimli teknede tamir yaptığı tespit edilen Ş.Ş. düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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