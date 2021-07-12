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    • 12.07.2021 23:51
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    Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Bayram tatili özel sektör için kaç gün oldu?

    Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Soruları gündemde merak edilerek araştırılıyor. İbadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Kurban Bayramı için geri sayıma başladı. İkinci dini bayramımıza az bir zaman kala merakın arttığı Kurban Bayramı’na ilişkin tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. Peki, Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Bayram tatili özel sektör için kaç gün oldu?

    Bayrama sayılı günler kala Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Soruları araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı'nın 2021 yılında idrak edileceği tarihler belli oldu. . Peki, Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar!

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    İşte dini günler takvimi;

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

    Bayram tatili 9 gün oldu. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.

        KURBAN İBADERİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

        Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
        Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

        KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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        Haberler Güncel Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Bayram tatili özel sektör için kaç gün oldu?