Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Bayram tatili özel sektör için kaç gün oldu?

Bayrama sayılı günler kala Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Soruları araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı'nın 2021 yılında idrak edileceği tarihler belli oldu. . Peki, Kurban Bayramı hangi ayda? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar!
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
İşte dini günler takvimi;
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
Bayram tatili 9 gün oldu. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme karararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak.