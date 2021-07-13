Eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması! 55 bin 177 personel katıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur (2021-4)" uygulaması gerçekleştirildi. 55 bin 177 personelin görev aldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 138 şahıs yakalandı, 113 şahıs gözaltına alındı. 189 bin 789 aracın kontrol edildiği, 25 bin 443 iş yerinin denetlendiği uygulamada, aranan bin 39 araç tespit edildi, 771 araç trafikten men edildi.
VATANDAŞLARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERE ÖNEM VERİLDİ
Uygulama, 12.00-14.00 saatleri arasında metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 16.00-18.00 saatleri arasında otel, motel, pansiyon vb. işletmeler ile milli parklar, mesire alanları, sahiller, tarihi anıt ve yapıların çevreleri ile açılan yollarda, kurbanlık satış alanları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık eğlence yerleri ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında gerçekleştirildi.
UYGULAMADA 55 BİN 177 PERSONEL GÖREV ALDI