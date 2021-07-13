Eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması! 55 bin 177 personel katıldı



TOPLAMDA 25 BİN 443 İŞ YERİ DENETLENDİ

Uygulamada, 4 bin 838 metruk bina, 189 bin 789 araç ve 25 bin 443 iş yeri denetlendi. 70 umuma açık iş yeri ve 290 şahsa adli/idari işlem uygulandı. Aranan bin 39 araç tespit edildi, 7 bin 122 araca işlem yapıldı, 771 araç ise trafikten men edildi. Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada, çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile bin 193 paket kaçak sigara, 13 bin kg kaçak tütün, 231 litre kaçak/sahte içki ve 175 adet tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca korona virüs tedbirlerini ihlalden dolayı; 8 işletme ve 99 şahsa adli/idari işlem uygulandı.



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