SON DAKİKA: Silici-3 operasyonu! 4 milyar lira değerinde akaryakıt silindi

4 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE AKARYAKIT VERİSİ SİLİNMİŞ

"Silici-3" operasyonunda toplam 663 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlere müdahale edilmesi sonucu silindiği ve silinen akaryakıtın toplam değerinin yaklaşık 4 milyar lira olduğu tespit edildi.