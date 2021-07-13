16 Temmuz- 19 Temmuz tatil mi? İdari tatil (bayram tatili) ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2021?

16 Temmuz ve 19 Temmuz resmi tatil mi sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 16 Temmuz Cuma günü tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz'la 16 Temmuz birleşti mi sorusunun cevabını sorguluyor. Bilindiği üzere 15 Temmuz tarihi resmi tatil olmaktadır. Peki, 16 Temmuz- 19 Temmuz tatilmi? Bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
16 TEMMUZ 2021 TATİL Mİ, CUMA RESMİ TATİL OLUR MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bayram arefesi olan Pazartesi günü yarım gün bayramın ilk gününden son gününe olan salıdan cumaya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım gününü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor. 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. '' dedi.
16 TEMMUZ, 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİ Mİ?
16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği yapılan Kabine Toplantısı'nda netleşti.16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. Yani 16 Temmuz resmi tatil olmayacak.