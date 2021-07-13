16 Temmuz- 19 Temmuz tatil mi? İdari tatil (bayram tatili) ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2021?

16 TEMMUZ 2021 TATİL Mİ, CUMA RESMİ TATİL OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bayram arefesi olan Pazartesi günü yarım gün bayramın ilk gününden son gününe olan salıdan cumaya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım gününü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor. 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. '' dedi.