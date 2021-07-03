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    AK Parti'de gençlik hamlesi! Başkan Erdoğan talimat verdi

    Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde parti yöneticileri içe yapılan değerlendirme toplantısında gençlere yönelik politikalar geliştirilmesi konusunda talimat verdi. Z kuşağını anlama ve bu doğrultuda yeni bir vizyon geliştirilmesini isteyen Erdoğan, "Z kuşağını ben torunlarımda da görüyorum. Torunlarıma bakıp bu kesimi anlamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

    AK Parti'de gençlik hamlesi! Başkan Erdoğan talimat verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasi gündemde en çok tartışılan konulardan biri olan Z kuşağı gençlerle ilgili olarak, "Ben torunlarımda da bunu görüyorum. Torunlarıma bakıp bu kesimi anlamaya çalışıyorum" dedi.

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan, geçtiğimiz günlerde parti yöneticileri ile yapılan değerlendirme toplantılarında gençlere yönelik geliştirilecek politikalar konusunda görüşlerini dile getirdi. Z kuşağı başta olmak üzere gençlerle ilgili sunumların yapıldığı toplantıda, gençlerin lider tercihinde ilk sırada Erdoğan'ın yer aldığı, yine bu kesimin birinci tercihinin de AK Parti olduğu, ancak gençlerden gelen oyun, partinin aldığı toplam oy oranının altında kaldığı hatırlatıldı. Z kuşağını anlamak ve yeni bir vizyon geliştirilmesi konusunda görüşler dile getirildi.

    TORUNLAR DA Z KUŞAĞI
    Başkan Erdoğan da Z kuşağını torunlarını örnek göstererek değerlendirdi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, "Z kuşağını ben torunlarımda da görüyorum. Torunlarıma bakıp bu kesimi anlamaya çalışıyorum. Gençlerle ilgili bizim en önemli hedefimiz, aidiyet duygusunu geliştirmek olmalıdır. Aidiyet duygusunu kaybetmemeleri lazım. En büyük tehlike bu olur. Çocuğa sevgi verirsen, sevgi ile yaklaşırsan aileye karşı aidiyet duygusu da kendiliğinden gelişir. Bu kesimlere yönelik gelecekle ilgili bir vizyon çizmeliyiz, umut vermeliyiz. Sadece geçmişte yaptıklarımızı anlatmak yetmez. Geçmişe takılıp kalmadan, ama geçmişte yaptıklarımızı da anlatarak bir hafıza oluşturmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

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